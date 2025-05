Wie tief ist der Graben zwischen Mulder und Manga bei S04?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Youri Mulder (l.) und Ben Manga (r.) sollen nicht das beste Verhältnis zueinander haben

Als Direktor Profifußball und Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede sind die Aufgabenbereiche von Youri Mulder und Ben Manga eigentlich klar vorgegeben. Allerdings soll es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen sein, welche zu neuerlichen Differenzen auf der Schalker Führungsebene geführt haben soll. Wie tief ist der Graben zwischen den beiden S04-Machern?

Vor allem hinsichtlich der bevorstehenden Transferaktivitäten und der Zusammenstellung der künftigen Lizenzspieler-Mannschaft sollen Sportdirektor Mulder und Kaderplaner Manga längst nicht immer einer Meinung sein.

Wie es in einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" heißt, soll das einmal mehr in Gelsenkirchen zu einer Polarisierung im Klub geführt haben. Innerhalb des Klubs werde bereits von "Team Youri" und "Team Ben" gesprochen, wurde in dem Medienbericht enthüllt. S04-Mitarbeiter und sogar Spieler fühlen sich demnach zu einem der beiden Lager zugehörig. Für Einigkeit bei dem Zweitligisten sorgt das gewiss nicht.

Das Fachmagazin nannte auch einzelne, konkrete Beispiele: Während etwa Ex-Coach Kees van Wonderen als Mulder-Vertrauter galt, hielt es sein Co-Trainer Sidney Sam offenbar eher mit Ben Manga.

Mulder hat einen S04-Vertrag bis 2027 unterschrieben

Das Konfliktpotenzial zwischen den beiden Direktoren, die hauptverantwortlich mit der Kaderzusammenstellung für die neue Saison betraut sind, wird vom neuen Sportvorstand Frank Baumann genau beobachtet. Mulder und Manga arbeiten in der jetzigen Konstellation laut "Sport Bild" auf Bewährung. Sollte es intern krachen, sind erneute Veränderungen in der Führungsstruktur nicht ausgeschlossen.

Eurofighter Youri Mulder hatte erst kürzlich einen Vertrag bis 2027 auf Schalke unterschrieben, Chef-Kaderplaner und Scouting-Boss Manga steht ohnehin bis 2028 bei den Königsblauen unter Vertrag.