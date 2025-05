João Palhinha will zurück zu Sporting

IMAGO/Ulrich Wagner

Palhinha war beim FC Bayern in der abgelaufenen Saison oft nur Ersatzspieler

Seine erste Saison beim FC Bayern hatte sich João Palhinha vermutlich anders vorgestellt. Im vergangenen Sommer wechselte der Portugiese für rund 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister, kam über den Status des Ergänzungsspielers aber nie hinaus.

Nach lediglich 24 Einsätzen (insgesamt nur 941 Spielminuten) in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League steht João Palhinha beim FC Bayern auf dem Abstellgleis. Der Verein würde den 29-Jährigen dem Vernehmen nach gerne wieder verkaufen und das teure Missverständnis möglichst schnell beenden.

Konkrete Angebote soll es derzeit allerdings noch nicht geben. Zudem betonte der 33-malige portugiesische Nationalspieler zuletzt mehrfach, dass er sich in München durchsetzen wolle. Einen Markt dürfte der Portugiese aber in der englischen Premier League haben.

FC Bayern: Zieht es João Palhinha zurück in die Heimat?

In einem Interview mit dem TV-Sender "Canal 11" bekräftigte er dies nochmals und nahm Bezug auf seine Anfangszeit bei Sporting: "Ich werde nicht ruhen, bis ich mich beim FC Bayern durchgesetzt habe. So habe ich es bisher in allen Klubs gemacht. Als Spieler bei Sporting dachte ich auch nicht mehr, dass ich noch die Wende schaffe, als ich nach Braga ausgeliehen wurde."

Sogar eine Rückkehr nach Lissabon ist für Palhinha ein Thema, allerdings nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt: "Ich möchte meinen Vertrag bei den Bayern erfüllen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich will nach Portugal zurückkehren - und das werde ich auch. Am liebsten zu Sporting, denn das ist der Klub, den ich am meisten liebe."

Bis dahin hofft der defensive Mittelfeldspieler auf eine Chance bei den Münchnern.

Beim deutschen Rekordmeister steht Palhinha noch bis 2028 unter Vertrag. Dass er diesen erfüllt, erscheint drei Jahre vor Ende des Arbeitspapiers mehr als fragwürdig.