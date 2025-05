VfB-Star vor England-Wechsel?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Josha Vagnoman jubelt mit dem Pokal

Trennen sich in diesem Sommer die Wege von Josha Vagnoman und dem VfB Stuttgart? Ein Team aus der Premier League soll schon Interesse bekundet haben.

Die vergangene Saison von Josha Vagnoman beim VfB Stuttgart war ein gewaltiges Auf und Ab. Teilweise zeigte der robuste Außenverteidiger gute Ansätze und Spiele, fiel aber zwischendurch auch deutlich ab, hatte den ein oder anderen Aussetzer. In der Schlussphase der Saison zeigte die Formkurve bei dem 24-Jährigen wieder nach oben. Im Pokalfinale erzielte er kurz vor Schluss ein bitteres Eigentor, das aber folgenlos blieb.

Die große Frage ist: Wie geht es mit dem gebürtigen Hamburger nun weiter?

Sein Vertrag in Stuttgart läuft bis 2026. Zwischen Verein und Spielerseite ging es in der zurückliegenden Saison etwas hin und her. Nach einer weiteren Verlängerung sieht es derzeit nicht aus.

Wie der "kicker" berichtet, hätten beide Seiten erkannt, dass ein Transfer das Beste für die jeweiligen Lager sei. Für den VfB ließe sich nochmal eine Transfersumme generieren und Vagnoman könnte womöglich nochmal im neuen Umfeld einen weiteren Sprung nach vorne machen. Zum Beispiel in der physischen Premier League. Dem Bericht zufolge ist Nottingham Forest ein konkreter Interessent an Vagnoman. Die Zeichen für einen Abschied 2025 haben sich laut dem Bericht "verdichtet".

VfB Stuttgart: Ersatz schon im Visier

Einen möglichen Ersatzmann haben sie in Stuttgart schon an der Angel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist sich der Klub schon mit Lorenz Assignon von Stade Rennes bereits einig. Auch mit dem französischen Team seien die Verhandlungen weit fortgeschritten. Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen 10 und 15 Millionen Euro.

Auch Leonidas Stergiou ist eine Option für die rechte Seite der Schwaben. Der Schweizer Nationalspieler fällt wegen einer Syndesmoseband-Verletzung aber noch einige Wochen aus.