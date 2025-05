Das sagt Boateng über Ex-Kollege Kompany

IMAGO/David Klein

Vincent Kompany (l.) und Jérôme Boateng kennen sich als Mit- und Gegenspieler schon seit Jahren

Mit dem FC Bayern wurde Jérôme Boateng unter anderem neunmal deutscher Meister und zweimal Champions-League-Sieger, er prägte dabei als Innenverteidiger in München eine ganze Ära. Nun hat sich der 36-Jährige erstmals wieder öffentlich über die Münchner geäußert.

Nach seiner Zeit beim FC Bayern ging es bei Jérôme Boateng hoch her. Er bestimmte die Schlagzeilen mit privaten Kontroversen und Gerichtsverhandlungen, es ging um ein Verfahren wegen Körperverletzung, das mit einer Verwarnung mit Strafvorbehalt für Boatengs abgeschlossen wurde.

Fußballerisch ging es für den Abwehrspieler zuletzt eher in der zweiten Reihe weiter. Über die Stationen Olympique Lyon (2021 bis 2023) und US Salernitana (2024) landete der gebürtige Berliner im vergangenen Sommer beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK.

Seinen langjährigen Ex-Klub FC Bayern verfolgt Boateng aber noch immer intensiv. Gegenüber "Sport1" erklärte der Innenverteidiger, dass er noch immer die Spiele der Münchner verfolge.

Boateng lobt Bayerns Meistertrainer Kompany

"Ich freue mich, dass es jetzt wieder mit der Meisterschaft geklappt hat. Auch für Trainer Vincent Kompany freue ich mich, mit ihm habe ich ja noch beim HSV und bei Manchester City zusammengespielt", so Boateng über die Meisterschaft des FC Bayern, durch die der deutsche Branchenkrösus die Vormachtstellung in der Bundesliga von Bayer Leverkusen zurückerobert hat.

Mit Blick auf Cheftrainer Vincent Kompany, mit dem er 2007/2008 seine ersten Bundesliga-Erfahrungen im Trikot des Hamburger SV sammelte, hatte der Weltmeister von 2014 ausschließlich lobende Worte übrig: "Er leistet tolle Arbeit. Man sieht, dass die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft absolut stimmt. [...] Er hatte schon damals diese besondere Aura. Er hatte eine gute Ansprache und kam gut rüber."

Beim LASK steht Jérôme Boateng noch bis Sommer 2026 unter Vertrag.