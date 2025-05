Schalke-Gerüchte um Christian Titz nehmen Fahrt auf

IMAGO/Christian Schroedter

Christian Titz wird intensiv mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht

Der FC Schalke 04 könnte zeitnah Nägeln mit Köpfen machen und Christian Titz als neuen Trainer verpflichten. Laut einem Medienbericht soll der Noch-Coach des 1. FC Magdeburg Top-Kandidat der Königsblauen sein.

In wenigen Tagen, am Sonntag, den 1. Juni, wird in Person von Frank Baumann beim FC Schalke 04 der neue Sportvorstand vorgestellt. Gut möglich, dass es aber schon vorher eine weitere große Präsentation in Gelsenkirchen gibt.

Denn wie "Sky" erfahren hat, haben sich die Verantwortlichen - rund um Baumann, der als designierter neuer Boss schon in den Auswahlprozess integriert ist und diesen federführend leitet - auf Christian Titz als neuen Coach festgelegt. Laut dem Pay-TV-Sender ist der 54-Jährige zum Topkandidaten bei Schalke 04 aufgestiegen - zuvor war unter anderem auch Paderborns Lukas Kwasniok gehandelt worden.

Schon vor Wochen soll es demnach lose Gespräche mit Titz gegeben haben, der eigentlich noch bis Sommer 2026 an den 1. FC Magdeburg gebunden ist, aber wohl eine Veränderung anstrebt. Mittlerweile sollen die Verhandlungen zwischen Trainer und Schalke weit fortgeschritten und "konkret" sein.

Zwar wollten sich auf "Sky"-Nachfrage weder S04 noch das Management von Titz zu den Gerüchten äußern, doch offenbar bevorzugt der FCM-Coach einen Wechsel nach Nordrhein-Westfalen, wo seine Familie im Kreis Meerbusch, also nur etwa eine Autostunde von Gelsenkirchen entfernt, wohnt.

Wie weit sind Schalke 04 und Titz wirklich?

Dem Pay-TV-Sender nach könnte es zwischen Titz und Schalke nun schnell gehen. Dass Titz noch vor Baumanns Vorstellung am Sonntag unterschreibt, liege im Bereich des Möglichen, heißt es.

Etwas anders bewertet die "WAZ" die Lage bei Königsblau. Bei X (ehemals Twitter) schrieb Schalke-Insider Andreas Ernst, dass Titz zwar durchaus Kandidat sei und es auch Gespräche gebe, von einer Rolle als Topkandidat und einer möglichen "Ruck-Zuck-Einigung" wollte Ernst aber nichts wissen.

So oder so: Bevor sich Titz den Schalkern anschließen könnte, müssen die S04-Bosse und die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg ohnehin noch über die Ablöse verhandeln. Laut "Sky" ist eine Summe "unter 500.000 Euro nötig", um den 56-Jährigen von den Sachsen-Anhaltinern loszueisen.

Geld, das Schalke zur Verfügung stellen will, das aber beim Kaderumbau fehlen wird.