Ex-Star traut Tah eine Chef-Rolle beim FC Bayern zu

IMAGO/Dan Weir

Jonathan Tah (l.) und Harry Kane könnten schon bald gemeinsam für den FC Bayern auflaufen

Nach seinem Abschied von Bayer Leverkusen steht Jonathan Tah wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Laut jüngsten Medienberichten wollen die Münchner den Innenverteidiger sogar schon zur Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) in den USA unter Vertrag nehmen, was noch eine Ablöseforderung aus Leverkusen nach sich ziehen würde. Dass es der deutsche Nationalspieler beim FC Bayern zur Stammkraft schaffen wird, daran hegt Ex-FCB-Star Jérôme Boateng keine Zweifel.

"Ich bin von ihm absolut überzeugt und sehe ihn positiv. Gerade in den letzten beiden Jahren hat er noch mal einen enormen Schritt gemacht und ein neues Niveau erreicht. Man hat gemerkt, dass er unter Xabi Alonso viel gelernt hat", meinte der Weltmeister von 2014 in einem Interview mit "Sport1" über den Verteidiger, mit dem er einige Zeit gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft gewirkt hat.

Tah hatte zuletzt nach zehn Jahren bei der Werkself seinen Abschied aus Leverkusen verkündet, war seine anfänglichen Profi-Schritte ebenso wie Jérôme Boateng beim Hamburger SV gegangen.

"Ihm traue ich den FC Bayern absolut zu. Er wäre eine Bereicherung und kann Abwehrchef werden", so der 36-Jährige über Jonathan Tah, der mit Bayer Leverkusen im Vorjahr noch das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

Boateng weiß: "Es geht nur über Leistung"

Boateng selbst galt in den 2010er-Jahren als Abwehr-Boss bei den Münchnern und weiß daher genau, welche Anforderungen Tah beim deutschen Rekordmeister erfüllen müsste: "Es geht nur über Leistung. Bei den Bayern herrscht enormer Konkurrenzkampf. Da muss man sich durchsetzen und über Leistung kann man dann der Abwehrchef werden. Dazu muss man nicht immer ein Lautsprecher sein."

Der gebürtige Berliner selbst wurde mit dem FC Bayern neunmal deutscher Meister, holte fünfmal den DFB-Pokal und gewann zweimal die Champions League.