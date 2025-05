Wagners großer Auftrag beim FC Augsburg

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer beim FC Augsburg

Sandro Wagner wird neuer Trainer des FC Augsburg - und soll den Verein endlich vom Image der "grauen Maus" befreien.

Sein großes Abenteuer als Cheftrainer in der Bundesliga begann Sandro Wagner um acht Uhr morgens. An der Seite von Vereinsboss Michael Ströll betrat der 37-Jährige am Mittwoch gut gelaunt die Geschäftsstelle des FC Augsburg, um wenig später seinen Vertrag zu unterschreiben. Für den FCA soll die Verpflichtung des heiß gehandelten Trainertalents ein Aufbruch in neue Zeiten werden, Wagners Auftrag ist klar: Augsburg soll sexy werden.

Seit Jahren schon haftet den bayerischen Schwaben das Image der "grauen Maus" an. Bereits im vergangenen Sommer, damals noch mit dem Dänen Jess Thorup an der Seitenlinie, hatte Ströll die Erwartung formuliert, sich zeitnah von dem Bild eines stabilen, aber wenig begeisternden Vereins zu emanzipieren. Unter Thorup gelang dies jedoch nicht, trotz der drittbesten Bundesliga-Saison seit dem erstmaligen Aufstieg 2011.

Zu bieder war häufig die Spielweise, zu schwach der Saisonendspurt, in dem mit vier Niederlagen in Folge auch die letzten Hoffnungen auf eine Europapokal-Teilnahme verflogen. Und so: Auftritt Wagner. Von seinem neuen Heilsbringer erhofft sich der FCA natürlich ein aufpoliertes Image, vor allem aber auch eine neue Spielidee. Augsburg soll in einer oft belächelten Bundesliga zur Attraktion werden.

Großes Lob von Bundestrainer Nagelsmann

Der frühere Nationalstürmer Wagner gilt als großer Fan von Roberto de Zerbi. Der Italiener, Trainer bei Olympique Marseille, lässt seine Mannschaften stets ansehnlichen Offensivfußball spielen. Etwas, was Thorup zwar versprochen, aber zu selten eingehalten hatte. Und überhaupt bringt Wagner als Typ wesentlich mehr Aufmerksamkeit nach Augsburg, als es der stets freundliche, aber etwas unscheinbare Däne je vermochte.

Schon in seiner Zeit als Profi fiel Wagner immer wieder mit markanten Sprüchen auf, in seiner Expertenrolle beim Streamingdienst "DAZN" steigerte er seine Beliebtheit immens. Zwar ist Wagner mit Beginn seiner Trainerlaufbahn ruhiger geworden, als großes Talent gilt er trotz seiner beschränkten Cheftrainer-Erfahrung als Aufstiegscoach der SpVgg Unterhaching (2021-23) aber dennoch. Zumal er auch von Julian Nagelsmann sehr geschätzt wird.

Wagner habe sein Team "mit seiner Expertise und als Person bereichert", hatte der Bundestrainer im Zuge der Abschiedsverkündung seines Assistenten gesagt. Beim Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) wird Wagner in der Nationalmannschaft noch Co-Trainer sein, dann geht es weiter nach Augsburg. Sein Auftrag ist klar.