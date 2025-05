Heimspiel für Diego-Fan Giovanna Hoffmann

Swen Pförtner/dpa

Heimspiel in Bremen: Stürmerin Giovanna Hoffmann (r.)

Ihr Kinderzimmer hatte Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann einst in Grün-Weiß dekoriert und Werder-Superstar Diego war ihr Held.

Jetzt fiebert die 26-Jährige von RB Leipzig dem Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen die Niederlande am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Bremen entgegen.

"Ich weiß noch, wie ich mit meinem Papa damals zum Training von den Profis gefahren bin und am Zaun Diego und Miro Klose zugeguckt habe. Die haben mir gezeigt, was Freude am Fußballspielen heißt und dass ich das unbedingt auch wollte", sagte Hoffmann in einer DFB-Schalte.

Diego hat Hoffmann mit seinem Fußball gepackt

Die in Bremerhaven geborene Angreiferin spielte von 2014 bis 2020 bei Werder, vor dem Aufstieg in die Bundesliga oft vor nur 300 Zuschauern. Für das Länderspiel gegen Niederlande hat der DFB bereits über 30.000 Tickets verkauft. "Das hätte ich mir als Kind so perfekt erträumt", sagte Hoffmann, die einst in der Eliteschule des Sports in Obervieland das Abitur gemacht hat, zu der jetzigen Konstellation.

"Wenn ich im Garten gekickt habe, dann war ich auf jeden Fall immer Diego oder Miroslav Klose oder Mesut Özil", erinnerte sich Hoffmann. "Mein Vorbild von damals war auf jeden Fall Diego. Weil er mich so gepackt hat mit seiner Spielfreude und mit seiner Art zu kicken."

Gute Chancen auf ein EM-Ticket

Die Partien in Bremen und am kommenden Dienstag in Wien gegen Österreich sind die beiden letzten vor der Europameisterschaft vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz. Hoffmann hat zwar keinen Stammplatz im Team von Bundestrainer Christian Wück, aber gute Karten, eines der 23 EM-Tickets zu ergattern.

In ihren bisher fünf Länderspielen erzielte sie drei Tore. Nach mehreren schweren Verletzungen hatte es Hoffmann im vergangenen Jahr erstmals ins Nationalteam geschafft.