FC Bayern bestätigt Tah-Deal - wichtige Frage bleibt offen

IMAGO/Maximilian Koch

Jonathan Tah läuft künftig für den FC Bayern auf

Nach langer Annäherung haben Jonathan Tah und der FC Bayern endlich zueinander gefunden. Der Wechsel des Innenverteidigers von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister ist perfekt.

Das teilte der FC Bayern am Donnerstag mit. Aufgrund seines Ende Juni auslaufenden Vertrags in Leverkusen kommt Jonathan Tah ablösefrei nach München. An der Säbener Straße unterschrieb er einen Vierjahresvertrag bis Juni 2029.

Zuletzt hieß es, dass die Münchner den Innenverteidiger gerne mit zur Klub-WM in die USA mitnehmen wollen, die bereits am 14. Juni beginnt. Voraussetzung für Tahs Teilnahme wäre aber eine Einigung zwischen Bayern und Bayer. Beide Klubs machten dazu am Donnerstag zunächst keine Angaben. Medienberichten zufolge fordert Bayer eine Ablösesumme im niedrigen siebenstelligen Bereich sowie einen Anteil an den Münchner Erlösen bei der lukrativen Klub-WM.

"Wir freuen uns sehr, Jonathan Tah beim FC Bayern willkommen zu heißen. Als erfahrener National- und Führungsspieler bringt er die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden. Er ist eine echte Bereicherung für uns – und dass er Titel gewinnen kann, hat er ebenfalls bewiesen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Mitteilung des FC Bayern.

Sportvorstand Max Eberl erklärte: "Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben. Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr."

Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete Tah als "wichtige Verstärkung". "Ich freue mich sehr, beim FC Bayern zu sein. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", sagte Tah.

Tah war in seinen zehn Jahren bei Bayer Leverkusen zum Nationalspieler gereift und hatte die Double-Mannschaft von 2024 entscheidend geprägt. Seinen Vertrag wollte er im Rheinland zuletzt aber nicht noch einmal verlängern.

Jonathan Tah beim FC Bayern als neuer Abwehrchef eingeplant

Die Annäherung mit dem FC Bayern läuft schon deutlich länger. Bereits im vergangenen Sommer bemühte sich die Chefetage in München um den robusten Abwehrmann.

Damals scheiterte ein Deal, weil Leverkusen im Ablöse-Poker nicht einknickte. Wochenlang stritt man über die Höhe der Transferentschädigung und um die Aufteilung zwischen Fix-Betrag und Bonuszahlungen.

Leverkusen-Boss Fernando Carro schoss damals verbal in Richtung FC Bayern, weil er sich über die Verhandlungstaktik echauffierte. Nun soll Tah nun zum neuen Abwehrchef des FC Bayern werden. Denn in der zurückliegenden Saison war die Defensive oftmals die Achillesferse der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Weichen muss für ihn wohl Min-jae Kim. Beim Koreaner soll der FC Bayern gesprächsbereit sein, wenn ein entsprechendes Angebot eingeht.