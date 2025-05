Offiziell: FC Bayern verpflichtet Sturm-Kante

IMAGO/Oliver Zimmermann

Richard Meier wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat wie erwartet Angreifer Richard Meier von Drittliga-Absteiger SV Sandhausen verpflichtet.

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bestätigte, erhält der 21 Jahre alte und 1,95 Meter lange Mittelstürmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 in München.

Der Mitteilung des FC Bayern zufolge ist Meier für die Zweitvertretung in der Regionalliga eingeplant. "Bild" hatte allerdings vorab bereits über die bevorstehende Meier-Verpflichtung berichtet und spekuliert, der Youngster könnte in der Sommer-Vorbereitung auch die Chance erhalten, im Profiteam unter Chefcoach Vincent Kompany zu trainieren.

"Richard ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der gerade in seiner ersten Drittligasaison regelmäßig aufgelaufen ist. In der abgelaufenen Runde haben ihn Verletzungen ausgebremst. Wir glauben, dass er bei unseren Amateuren eine wichtige Rolle im Sturmzentrum einnehmen kann und freuen uns, ihn für unsere Regionalliga-Mannschaft gewonnen zu haben", sagte Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus.

Meier erklärte: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in München und auf die neuen Mannschaftskollegen."

Er ergänzte: "Ich will der Mannschaft natürlich mit meinen Qualitäten weiterhelfen, viele Tore erzielen und so zum bestmöglichen sportlichen Erfolg beitragen. Zu Beginn ist es aber zunächst mein Ziel, mich so schnell wie möglich in der Mannschaft einzufinden und alle kennenzulernen."

Ex-Stürmer des FC Bayern als größtes Vorbild

Als sein größtes Vorbild bezeichnete Meier den früheren Bayern-Stürmer Mario Gomez. "Mich hat vor allem sein geradliniges und effizientes Spiel beeindruckt. Als Kind und Jugendlicher habe ich natürlich versucht, mir das ein oder andere von ihm abzuschauen, auch weil er, was die Statur betrifft, ein ähnlich großer Stürmer war, wie ich es bin."

Meier war 2023 aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg nach Sandhausen gewechselt. Dort gelangen ihm elf Treffer und sechs Vorlagen in 56 Pflichtspielen. In der abgelaufenen Saison setzte ihn eine Innenbandverletzung mehrere Monate außer Gefecht.

Trotzdem hatte ihn der FC Bayern auf dem Zettel - und schlug jetzt zu.