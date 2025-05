Fortuna holt BVB-Talent für die Offensive

IMAGO/Hendrik Gräfenkämper/SID/IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Julian Hettwer spielte zuletzt in Dortmund

Fortuna Düsseldorf hat Sturm-Talent Julian Hettwer verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Angreifer kommt ablösefrei von Borussia Dortmund II aus der 3. Liga, über die Vertragslaufzeit machte der zweimalige Pokalsieger am Mittwoch keine Angaben.

"Wir freuen uns, dass wir mit Julian einen spannenden Spieler mit regionalem Bezug verpflichten konnten", sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs.

"Unsere Scoutingabteilung verfolgt ihn schon über einen sehr langen Zeitraum. Julian hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und zuletzt in der 3. Liga eine sehr gute Saison gespielt. Wir sind sicher, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zu Fortuna passt", so der Sportchef weiter.

Hettwer erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Tore in 26 Drittliga-Partien. Insgesamt absolvierte der gebürtige Bochumer bereits 122 Spiele in der 3. Liga für den MSV Duisburg und den BVB II.