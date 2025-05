Trainer-Hammer? Terzic bei BVB-Konkurrent gehandelt

IMAGO/Bahho Kara

Edin Terzic verließ den BVB im Sommer 2024

Rund ein Jahr nach seinem Abschied von Borussia Dortmund wird Edin Terzic mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Heuert der 42-Jährige demnächst bei der BVB-Konkurrenz an?

Zumindest soll der VfL Wolfsburg sich laut "Sport Bild" auch mit dem Namen Edin Terzic beschäftigen. Der ehemalige BVB-Coach stehe dem Blatt zufolge auf der prominent besetzten Trainer-Kandidatenliste der Niedersachsen, die einen Nachfolger für den im Saison-Endspurt geschassten Ralph Hasenhüttl suchen.

Besonders konkret scheint die Spur zu Terzic allerdings noch nicht zu sein, den auch Marco Rose (zuletzt RB Leipzig), Cesc Fabregas (Como 1907) und Raúl, dessen Abschied aus dem Nachwuchsbereich von Real Madrid fix ist, sowie Jacob Neestrup (FC Kopenhagen) werden demnach beim VfL gehandelt.

Ob ein Engagement in der Autostadt Terzic reizen würde, ist nicht bekannt. Zuletzt gab es vor allem Gerüchte um einen Wechsel ins Ausland.

Die türkische Tageszeitung "Sözcü" vermeldete gar eine Einigung zwischen Terzic und Fenerbahce, sollte es zur Trennung von Amtsinhaber José Mourinho kommen.

Der Portugiese habe nach einem Treffen mit Klub-Präsident Ali Koc, bei dem die Transfer-Politik des Vereins auf den Tisch gekommen sein soll, nach nur zwölf Monaten um eine Auflösung seines bis 2026 datierten Vertrags ersucht.

Edin Terzic nach BVB-Aus noch ohne Job

Diesem Bericht widersprach jedoch das Portal "fussballtransfers.com", das sich dabei auf Quellen aus Terzics Umfeld stützte. Demnach sei ein Fenerbahce-Wechsel für ihn derzeit kein konkretes Thema.

Terzic soll demnach in der vergangenen Woche zwar in Istanbul geweilt haben, aber aus anderen Gründen, als ein Engagement als Trainer dort anzubahnen.

Der gebürtige Sauerländer hatte die Brocken beim BVB 2024 kurz nach dem gegen Real Madrid verlorenen Champions-League-Endspiel hingeworfen. Seitdem ist er ohne Job.