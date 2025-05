Erster Transfer-Kracher für Wagner beim FC Augsburg?

IMAGO/FC Augsburg

Sandro Wagner ist neuer Trainer beim FC Augsburg

Sandro Wagner ist der neue Hoffnungsträger beim FC Augsburg. Bei seiner ersten Station in der Bundesliga soll der Übungsleiter eine frische Spielkultur etablieren. Einen ersten Wunschspieler hat der ehemalige Angreifer schon im Blick.

Wie "Sport Bild" schreibt, hat Sandro Wagner ein Auge auf Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach geworfen. Beim FC Augsburg werde im Hintergrund schon an einem Transfer-Coup gearbeitet, heißt es.

Der Mittelfeldspieler steht noch bis 2027 in Gladbach unter Vertrag, kam unter Coach Gerardo Seoane zuletzt aber nicht wirklich zum Zug.

Ein Selbstläufer wird der Transfer für den FCA trotzdem nicht. Neuhaus soll am Niederrhein rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dem Bericht zufolge ist das für die Augsburger finanziell nicht zu stemmen.

Noch gibt es aber wohl die Hoffnung, dass die Borussia den Fuggerstädtern entgegenkommt und einen Teil des Gehalts übernimmt. Wie ein solches Transfer-Modell konkret aussehen könnte, ist noch unbekannt. Unklar ist außerdem, ob Neuhaus sich den Schritt zum FCA überhaupt vorstellen kann.

Sandro Wagner vom DFB-Team zum FC Augsburg

Was derweil schon feststeht, ist der neue Kurs des Vereins: Der FC Augsburg will seine Spielweise unter Sandro Wagner weiterentwickeln. Attraktiver und technisch hochwertiger Offensiv-Fußball ist das Ziel.

In Neuhaus sehe man einen perfekten Spieler für diesen Ansatz, so der Bericht. Auch Mittelfeld-Talent Mert Kömür könnte laut "Sport Bild" unter Wagner eine wichtige Rolle spielen. Denn die Weiterentwicklung von jungen Spielern ist eine weitere Neuerung, die unter Wagner in den Fokus rücken soll.

Der FC Augsburg hatte den 37-Jährigen am Mittwoch offiziell als Nachfolger von Jess Thorup vorgestellt. "Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend", sagte Wagner.

Derzeit ist der frühere Stürmer noch Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft. Nach der Nations-League-Endrunde verlässt er das DFB-Team auf eigenen Wunsch und nimmt sich seiner neuen Aufgabe an.