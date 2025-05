FC Bayern verkündet Abgang

IMAGO/Markus Fischer

Frans Krätzig wechselt vom FC Bayern nach Salzburg

Nach den Leihen zum VfB Stuttgart und zum 1. FC Heidenheim lässt der FC Bayern sein Top-Talent Frans Krätzig endgültig ziehen. Der Youngster wechselt zu Red Bull Salzburg nach Österreich.

Das teilten die beteiligten Vereine am Mittwochabend mit. Frans Krätzig war ursprünglich noch bis zum 30. Juni vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Dieser Deal wurde angepasst und endet nun schon am 31. Mai.

Durch das vorzeitige Ende der Leihe kann der Linksverteidiger frühzeitig bei Red Bull Salzburg anheuern. Der 17-fache österreichische Meister nimmt im Sommer an der Klub-WM in den USA teil. Dort soll Krätzig bereits im Trikot der Salzburger mitmischen.

Schon am 9. Juni wird er das Training aufnehmen. Sein neuer Vertrag läuft bis 2028.

Laut "Sky" erhält der FC Bayern rund 3,5 Millionen Euro als Ablöse für den gelernten Mittelfeldspieler, der auch außen verteidigen kann. Zusätzlich habe man sich an der Säbener Straße eine Rückkaufoption gesichert, heißt es.

FC Bayern wünscht Krätzig viel Glück

"Mit Frans Krätzig haben wir einen Neuzugang mit einer ausgezeichneten fußballerischen Grundausbildung sowie mit einer hohen Spielintelligenz verpflichten können", sagte Salzburgs Sportchef Rouven Schröder. "Frans hat uns schon im Vorfeld klar und deutlich kommuniziert, dass er unbedingt zum FC Red Bull Salzburg möchte."

Krätzig betonte derweil, er sehe in Salzburg eine "tolle Plattform", die seiner Entwicklung einen "einen Boost verleihen" könne.

Beim FC Bayern freut man sich ebenfalls darüber, dass das Eigengewächs nun eigene Schritt geht. "Er hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, wurde unter anderem deutscher Juniorennationalspieler und hat mittlerweile auch über 20 Bundesliga-Einsätze. Er ist ein weiterer Spieler, der vom FC Bayern ausgebildet wurde und seinen Weg im Profifußball macht. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte Sportdirektor Christoph Freund.