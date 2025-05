Real Madrid glaubt weiter an die große Wirtz-Wende

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Wo setzt Florian Wirtz seine Karriere fort?

Der FC Bayern hat im Wettrennen um Florian Wirtz mehr oder weniger das Handtuch geworfen, Champions-League-Rekordsieger Real Madrid hingegen noch nicht. Die Königlichen sind weiterhin fest davon überzeugt, den FC Liverpool im Poker um den Noch-Leverkusener auf der Zielgeraden ausstechen zu können.

Der FC Bayern ist raus, Manchester City ist raus, bleiben der FC Liverpool und Real Madrid: Der Poker um Florian Wirtz wird dem Vernehmen nach zwischen dem englischen Meister und spanischen Schwergewicht entschieden. Die besseren Karten sollen derzeit die Reds haben, die Königlichen haben aber noch nicht aufgegeben.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, sind die Verantwortlichen in Madrid weiterhin fest davon überzeugt, Wirtz von einem Wechsel überzeugen zu können. Größtes Ass im Ärmel soll dabei Neu-Trainer Xabi Alonso werden, der den offensiven Mittelfeldspieler in den letzten Jahren in Leverkusen zum Weltstar formte.

Gut für Real: Der Trainer und dessen Visionen spielen für das Wirtz-Lager in der Zukunfts-Frage eine große Rolle. Pep Guardiola etwa soll den 22-Jährigen in den Gesprächen nicht überzeugt haben. Liverpools Arne Slot dagegen schon. Dass Xabi Alonso dies auch schaffen würde, ist zumindest naheliegend.

FC Bayern verabschiedet sich aus dem Wirtz-Poker

Gleichzeitig sind sie sich bei Real Madrid laut "AS"-Angaben jedoch bewusst, dass die Chancen auf eine Wirtz-Verpflichtung relativ gering sind. Auch dort wissen sie von der Tendenz pro Liverpool. Aufgeben wollen sie das Wettrennen aber dennoch nicht.

Der FC Bayern hat dies hingegen schon getan. Die jüngsten Aussagen von Präsident Herbert Hainer lassen kaum einen anderen Schluss zu. Er erklärte öffentlich, dass Wirtz zum englischen Meister tendiere. Längst soll sich der deutsche Rekordmeister daher nach einer Alternative umsehen.

Wann der Wirtz-Poker endlich entschieden sein wird, ist noch unklar. Möglich ist aber, dass der Nationalspieler und sein neuer Klub schon in den kommenden Tagen Vollzug vermelden.