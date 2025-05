Trainer-Frage bei Werder Bremen wohl geklärt

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Horst Steffen wird Werder Bremen als Trainer übernehmen

Werder Bremen treibt die Verpflichtung von Horst Steffen derzeit intensiv voran. Nun sollen Trainer und Verein den nächsten Schritt gemacht haben. Die Grün-Weißen müssen sich derweil noch mit der SV Elversberg einig werden.

Vor wenigen Tagen ließ Ole Werner bei Werder Bremen die Bombe platzen, indem er ankündigte, nicht verlängern zu wollen. Daraufhin reagierten die Grün-Weißen und stellten ihren Trainer frei. Mittlerweile scheint ein Nachfolger für Werner gefunden, laut übereinstimmenden Berichten soll Horst Steffen die Geschicke beim Weser-Klub übernehmen.

Zu Wochenbeginn sollen sich Steffen und die Bremer bereits grundsätzlich einig gewesen sein, laut verschiedenen Medienberichten fehlten nur Details zwischen beiden Parteien. Nun vermelden "Sky" und "Deichstube", dass der Wunschtrainer und die SVW-Verantwortlichen in allen Punkten eine Übereinkunft gefunden haben.

Demnach wird Steffen, wie erwartet, bis 2028 unterschreiben, sobald alle Transfermodalitäten mit der SV Elversberg geklärt sind. Mit Elversberg hatte der 56-Jährige in der Relegation jüngst den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga knapp verpasst.

Als Ablöse ist eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich fällig, "Sky" schreibt von circa 350.000 Euro. Laut dem Portal "fussballtransfers.com" besitzt Steffen eine Ausstiegsklausel, die bei 200.000 Euro liegen soll.

So oder so: Noch in dieser Woche soll die Verpflichtung von Steffen dingfest gemacht und verkündet werden, heißt es.

Werder Bremen sagt Trio ab

Steffen soll bereits seit Längerem der Top-Kandidat gewesen sein, als es darum ging, sich abzusichern, falls Werner seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte.

Nachdem der Fall nun tatsächlich eintrat, soll Sportchef Clemens Fritz den ohnehin bestanden Kontakt zum gebürtigen Krefelder intensiviert und mittlerweile Nägel mit Köpfen gemacht haben.

Mit anderen Kandidaten, wie Danny Röhl (Sheffield Wednesday), Lukas Kwasniok (SC Paderborn) oder Marco Rose (zuletzt RB Leipzig) wurde laut "Deichstube"-Informationen zwar gesprochen, die Grün-Weißen legten sich aber früh auf Steffen fest. Den genannten Coaches sei daher mittlerweile mitgeteilt worden, dass sie nicht in Frage kämen.