Tah erklärt seinen Wechsel zum FC Bayern

FC Bayern

Künftig gemeinsam für den FC Bayern am Ball: Joshua Kimmich und Jonathan Tah

Seit Donnerstag ist der Wechsel von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern perfekt. In einem Interview mit Vereinsmedien erklärt der Nationalspieler, warum er sich für den deutschen Rekordmeister entschieden hat.

Nationalspieler Jonathan Tah spielt künftig für den FC Bayern, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagmorgen offiziell verkündete.

Der Abwehrspieler hatte sich frühzeitig entschieden, seinen auslaufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht verlängern zu wollen. Schien zunächst alles auf einen Wechsel zum FC Barcelona hinauszulaufen, konnten letztlich die Bosse des FC Bayern die nötige Überzeugungsarbeit leisten.

Tah gab nach der Vertragsunterzeichnung gegenüber Klubmedien einen kleinen Einblick, warum er sich für die Münchner entschieden hat. Vor seinem Wechsel vom Vize- zum neuen Meister habe sich der 29-Jährige gleich mehrere Fragen gestellt. "Für mich ist es persönlich immer wichtig zu schauen: Wie sieht die Mannschaft aus? Was für Charaktere sind da? Welche Möglichkeiten habe ich, mich da einzubringen? Welchen Einfluss kann ich haben mit meinen Qualitäten?" Beim FC Bayern sehe er sich diesbezüglich bestens aufgehoben.

Zugleich habe er sich "natürlich viel mit dem Trainer und mit den Verantwortlichen ausgetauscht", so Tah: "Die Gespräche waren einfach so positiv. Mir wurde das Gefühl gegeben, dass ich geschätzt werde, ich aber trotzdem noch mehr aus mir herausholen und noch besser werden kann."

Großes Lob für Jonathan Tah: "Wirklich herausragend

Am Ende hätten "alle Punkte, die mir wichtig waren, übereingestimmt", schloss der Innenverteidiger, der beim FC Bayern einen Vierjahresvertrag unterzeichnete und künftig mit der Rückennummer 4 auflaufen wird.

Tah brenne nun darauf, "auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen". Letztlich kommt es aber auch für den gebürtigen Hamburger darauf an, beim FC Bayern "viele Titel" zu gewinnen.

Für Bayer Leverkusen spielte Jonathan Tah insgesamt zehn Jahre, in der vergangenen Saison gewann er mit den Rheinländern sensationell das Double.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hob hervor: "Jonathan ist 29 Jahre alt und jetzt könnte man sagen, dass er schon ein bisschen älter ist. Aber man hat das Gefühl, dass er jetzt gerade erst so richtig anfängt. Die letzten zwei, drei Jahre in Leverkusen waren wirklich herausragend." Tah sei eine prägende Figur bei Bayer gewesen und somit maßgeblich am Erfolg beteiligt.