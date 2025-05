Konkurrent grätscht Dynamo bei Wunsch-Transfer dazwischen

IMAGO/Lutz Hentschel

Jonas Sterner (M.) wird wohl nicht fest nach Dresden wechseln

Jonas Sterner blickt als Leihspieler auf eine bockstarke Saison in der 3. Liga zurück, gehörte bei Aufsteiger Dynamo Dresden als Rechtsverteidiger zu den großen Stützen im Team. Eigentlich wollten die Sachsen den 23-Jährigen jetzt unbedingt fest von Holstein Kiel verpflichten. Doch daraus wird offenbar nichts.

Wie es nämlich in einem jüngsten "Bild"-Bericht heißt, hat ein direkter Zweitliga-Konkurrent von Dynamo Dresden nun offenbar das Rennen im Werben um den gebürtigen Husumer gemacht.

Nach Angaben der Zeitung wird Jonas Sterner zu Hannover 96 wechseln, statt fest von den Schwarz-Gelben verpflichtet zu werden. Die Niedersachsen sollen dem Medienbericht zufolge eine Ablöse in Höhe von 400.000 Euro an Holstein Kiel zahlen, wo Sterner noch einen Anschlussvertrag bis 2026 besaß.

Offiziell bestätigt ist der Deal zwar noch nicht. Laut "Bild" ist die Personalie aus Hannover-Sicht aber bereits in trockenen Tüchern. H96 hätte damit Zweitliga-Rückkehrer Dresden ausgestochen, die sich die Dienste des Rechtsverteidigers nur allzu gerne über den Sommer hinaus gesichert hätten.

Sterner war Stammkraft bei Dynamo Dresden

Sterner hat in der Dynamo-Aufstiegssaison 30 Partien bestritten, war dabei an vielen Dresdner Toren direkt beteiligt und überzeugte auch in der Defensivarbeit. Unter Thomas Stamm war er bei der SGD zuletzt absolut gesetzt, verpasste seit Ende Januar lediglich ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre.

Jüngsten Medienberichten zufolge war auch Hertha BSC an dem Spieler dran, der als Eigengewächs von Holstein Kiel bei den Störchen den großen Durchbruch nicht geschafft hatte.

Für Dresden bedeutet die vermeintliche Sterner-Einigung mit Hannover 96 einen Rückschlag auf dem Transfermarkt, muss sich der Aufsteiger auf der Suche nach Zweitliga-tauglichem Außenverteidigern doch nun wieder neu orientieren.