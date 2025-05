FC Bayern an Offensiv-Star dran? So plant der FC Liverpool

IMAGO/Peter Byrne

Cody Gakpo (l.) steht wohl beim FC Bayern auf dem Zettel

Schon seit dem Frühjahr wird Cody Gakpo immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Könnte es den Flügelspieler des FC Liverpool tatsächlich in diesem Sommer aus der Premier League in die Bundesliga ziehen?

In den letzten Jahren hat sich Cody Gakpo zu einem Offensivspieler der Extra-Klasse entwickelt. 14 direkte Torbeteiligung steuerte der Niederländer in der abgelaufenen Premier-League-Saison für den FC Liverpool bei und hatte somit großen Anteil an der insgesamt 20. Meisterschaft der Reds.

Gakpo war damit nach Superstar Mohamed Salah und Luis Diaz der torgefährlichste Angreifer des FC Liverpool, überzeugte zudem mit acht weiteren Treffern in der Champions League und dem englischen Ligapokal.

Schon im März ploppten die ersten Gerüchte auf, dass sich der FC Bayern ernsthaft für den 26-Jährigen interessieren soll, der seit 2022 an der Anfield Road unter Vertrag steht.

"Keinerlei Anzeichen" für einen Gakpo-Verkauf beim FC Liverpool

Laut einem jüngsten Bericht der "Daily Mail" soll der deutsche Rekordmeister die Situation von Cody Gakpo auch weiterhin beobachten und den gebürtigen Eindhovener auf seiner Wunschliste haben. Dass der 1,93-Meter-Hüne die Reds aber in diesem Sommer verlässt, gilt laut dem Zeitungsbericht als praktisch ausgeschlossen.

Der LFC soll nämlich auch weiterhin fest mit dem Offensivmann planen. Es gäbe "keinerlei Anzeichen" dafür, dass Liverpool über einen Verkauf Gakpos nachdenken würde.

Mit insgesamt 51 Pflichtspielen in 2024/2025 war der Linksaußen einer der festen Größen unter Teammanager Arne Slot, wenngleich Gakpo häufig nur als Einwechselspieler in den Partien mitwirkte.

Er steht in Liverpool ohnehin noch langfristig bis 2028 unter Vertrag und feierte mit den Reds mit dem Gewinn der englischen Meisterschaft jüngst den größten Erfolg seiner Karriere.