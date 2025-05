Gladbach-Kapitän plant angeblich den Abflug

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Abschied im Sommer? Gladbach-Kapitän Jonas Omlin denkt angeblich über einen Wechsel nach

Für Borussia Mönchengladbachs Kapitän Jonas Omlin könnte das Bundesliga-Spiel Mitte Mai gegen den VfL Wolfsburg das letzte im Trikot der Fohlen gewesen sein. Das geht aus einem jüngsten Medienbericht hervor.

Gladbach-Schlussmann Jonas Omlin plant inzwischen den "Abflug", wie "Bild" am Donnerstag berichtet. Die Berater des 31-Jährigen sondieren demnach bereits den Markt, um einen Abschied auszuloten.

Einer der Hauptgründe dafür dürfte die fehlende Aussicht auf den klaren Stammplatz bei der Borussia sein. Jonas Omlin hatte sich im vergangenen Herbst eine Wadenverletzung zugezogen, nach seiner Rückkehr machte Cheftrainer Gerardo Seoane allerdings den bisherigen Stellvertreter Moritz Nicolas zur neuen Nummer eins.

Erst als sich der 27-Jährige im Frühjahr selbst verletzte, rückte Omlin zurück in die Startelf. Nur neuen Saison ist laut Aussage von Seoane noch nicht entschieden, wer das Tor hüten soll. Nicolas dürfte laut "Bild" aber die besten Karten haben.

Jonas Omlin in Gladbach oft verletzt

Aufgrund der unsicheren Perspektive bei den Fohlen suche Omlin nun einen Erstligaklub, bei dem er wieder als Stammspieler agieren kann. "Sport Bild" hatte zuletzt bereits vermeldet, dass auch die Gladbacher Verantwortlichen über einen vorzeitigen Abschied des Torwarts nachdenken.

Der vierfache Schweizer Nationalspieler war im Januar 2023 vom französischen Klub Montpellier als Nachfolger von Yann Sommer verpflichtet worden. Damals zahlte Gladbach neun Millionen Euro Ablöse, Omlin wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet.

Seit seinem Wechsel an den Niederrhein hatte der Schlussmann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nach 15 Partien in der Rückrunde der Saison 2022/23 kam er im darauf folgenden Jahr aufgrund einer schweren Schulterverletzung lediglich auf sieben Bundesliga-Partien. In der abgelaufenen Spielzeit waren es derer nur zwölf.