Sané-Berater äußert sich nach Gipfel mit dem FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bleibt Leroy Sané dem FC Bayern erhalten?

Im Vertragspoker zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern ist offenbar weiter keine Einigung in Sicht.

"Sky" vermeldet, ein Treffen zwischen Sportvorstand Max Eberl und Leroy Sanés Berater Pini Zahavi am Mittwoch in einem Münchner Restaurant sei ohne Ergebnis geblieben. Es sei weiterhin alles offen, was die Zukunft des 29 Jahre alten Nationalspielers angehe, heißt es.

Zahavi selbst bestätigte das gegenüber dem Pay-TV-Sender nach dem Termin: "Es war ein nettes Mittagessen, ein nettes Treffen, aber es gibt keine Neuigkeiten." Einen Zeitrahmen, bis wann die Entscheidung in der Causa Sané fallen soll, wollte der israelische Spieleragent nicht nennen.

Zuvor hatten Medienberichte über die Zusammenkunft zwischen Zahavi und Eberl die Erwartungen geschürt, in den Verhandlungen könne es endlich eine Entscheidung geben.

Angeblich geht es wieder einmal ums liebe Geld. Während die Sané-Seite ein höheres Fixgehalt und dafür weniger leistungsabhängige Boni fordern soll, wollte der FC Bayern seinen neuen Vertrag ursprünglich angeblich lieber anders herum und damit erfolgsbezogener gestalten.

Inzwischen sollen die Münchner aber bereit sein, dem Ex-Schalker in gewissem Maße entgegen zu kommen. Sanés Kontrakt an der Säbener Straße läuft am 30. Juni aus.

Vom FC Bayern in die Premier League?

Medienberichten zufolge bemühen sich neben dem türkischen Doublesieger Galatasaray vor allem Klubs aus der englischen Premier League um den Flügelstürmer.

Von der Insel war zu hören, der FC Arsenal habe sich zuletzt nach einem ablösefreien Transfer erkundigt. "Sport Bild" zufolge wirbt derzeit vor allem Tottenham Hotspur um Sané.

Demnach soll der Europa-League-Sieger, der sich damit auch für die Champions League qualifiziert hat, "der heißeste Verein auf der Insel" für den umworbenen Profi sein.

Auch bei Tottenhams und Arsenals Londoner Rivalen FC Chelsea wird Sané gehandelt.