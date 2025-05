Bericht: Bayer Leverkusen schnappt sich Ex-BVB-Flirt

IMAGO/Francisco Macia

Christian Kofane (r.) soll sich mit Bayer Leverkusen einig sein

Christian Kofane gilt als vielversprechendes Mittelstürmer-Talent, hat in der abgelaufenen Saison in der zweiten spanischen Liga auf Anhieb den Durchbruch geschafft. Jetzt soll der Torjäger vor dem Sprung in die Bundesliga stehen - und zwar zum deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen.

Das zumindest vermeldete das Portal "El Chiringuito". Der erst 18-jährige Christian Kofane steht zwar noch bis 2028 beim Zweitliga-Team Albacete unter Vertrag, kann den Klub aber wohl für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen.

Die Ausstiegsklausel soll der Quelle aus Spanien fünf Millionen Euro betragen. Bayer Leverkusen wird diese Klausel wohl ziehen und sich die Dienste des Sturmtalents sichern.

In der kommenden Saison könnte Kofane zunächst noch weiter auf Leihbasis bei Albacete bleiben und in der Segunda Division spielen, ehe er dann im Sommer 2026 zur Werkself stoßen könnte.

"Er wird eine weitere Saison in Spanien bleiben, das ist derzeit die Möglichkeit, auch wenn noch nichts Konkretes feststeht", wurde zumindest sein kamerunischer Ausbildungsverein AS Nylon in spanischen Medien zitiert.

Auch der BVB war an Sturm-Juwel wohl dran

Christian Kofane ist kamerunischer U20-Nationalspieler, war erst zu Jahresbeginn überhaupt bei Albacete im Südosten Spaniens im Profi-Team untergekommen. Seitdem hat der Teenager aber vollends überzeugt und in 19 Einsätzen starke acht Treffer erzielt.

Im Frühjahr wurde bereits darüber berichtet, dass aus der Bundesliga auch Borussia Dortmund an dem Youngster dran gewesen sein soll. Sein Berater Eric Depolo persönlich hatte über das BVB-Interesse informiert und auch noch über weitere potenzielle Abnehmer aus ganz Fußball-Europa gesprochen.

Den Zuschlag habe nun aber angeblich Bayer Leverkusen erhalten. Eine offizielle Bestätigung von der Werkself oder aus Albacete steht allerdings noch aus.