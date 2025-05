Flick legt sich fest: Diesen beiden Spieler sollen kommen

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Flick weiß längst, wen er in der kommenden Saison bei Barca haben möchte

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben einem Medienbericht zufolge eine wichtige Transfer-Entscheidung getroffen. Der Plan für den Sommer-Markt steht demnach schon.

Der FC Barcelona hat in diesen Tagen eine Sorge weniger als viele der anderen europäischen Top-Klubs, denn anders als der FC Bayern, Real Madrid und Co. werden die Katalanen nicht an der Klub-WM teilnehmen. Dadurch kann sich der spanische Meister schon jetzt voll und ganz auf die Vorbereitung der kommenden Spielzeit fokussieren.

Einem Bericht der "Mundo Deportivo" zufolge haben Hansi Flick und Co. dies auch schon intensiv getan. Das Ergebnis: Der Plan für Sommer-Transfers steht, zwei neue Stars sollen auf jeden Fall ins Camp Nou kommen.

Kommt ein Liverpool-Star zum FC Barcelona?

Einer dieser Spieler ist Liverpools Luis Díaz. Der Kolumbianer steht bei den Reds nur noch bis 2027 unter Vertrag und wurde zuletzt immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Bei Barca betrachten sie ihn als ideale Verstärkung für den linken Flügel, der nicht so stark besetzt ist wie die rechte Seite mit Lamine Yamal.

Mit Raphinha verfügt der FC Barcelona zwar über einen Weltklasse-Spieler auf der linken Seite. Der Brasilianer zieht aber in der Regel ins Zentrum. Dadurch verleiht er dem Spiel weniger Tiefe. Díaz wäre ein anderer Spielertyp, den Barca in diesem Form aktuell nicht im Kader hat.

Der Haken: Liverpool verlangt laut "Mundo Deportivo"-Angaben zwischen 70 und 80 Millionen Euro für seinen Außenstürmer. Viel Geld, das Barca wohl erst durch Spielerverkäufe aufbringen müsste.

Hansi Flick will auch einen neuen Torhüter

Der zweite Spieler auf Flicks Wunschliste ist dem Bericht zufolge Espanyol-Keeper Joan García. Dem 24-Jährigen wird angeblich eine große Zukunft und irgendwann das Erbe von Marc-André ter Stegen zugetraut. Seine vertraglich festgeschriebene Ablöse liegt bei "nur" 25 Millionen Euro.

Laut "Mundo Deportivo" ist Barca zuversichtlich, zumindest vom Torhüter schnell grünes Licht für einen Deal zu bekommen.