Spekulationen um Wanner-Wechsel zu Werder

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Wo spielt Paul Wanner in der kommenden Saison?

Mittelfeldtalent Paul Wanner vom FC Bayern hat inzwischen zwei Lehrjahre hinter sich. Womöglich kommt ein drittes hinzu: Der 19-Jährige wird mit einem weiteren Wechsel innerhalb der Bundesliga in Verbindung gebracht.

Nach einem Jahr bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga und einem beim 1. FC Heidenheim im Oberhaus könnte es für Paul Wanner in der kommenden Spielzeit erneut nicht beim FC Bayern weitergehen. Erste Spekulationen, wohin es das Mittelfeldtalent ziehen könnte, gibt es bereits.

Der "kicker" brachte Wanner nun nämlich mit einem Wechsel zum SV Werder Bremen in Verbindung. Eine Kontaktaufnahme zu den Grün-Weißen wäre dem Fachblatt zufolge "logisch". Denn: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Werder künftig von Horst Steffen gecoacht - den Paul Wanner bestens kennt.

Schon während Wanners Leihsaison 2023/24 in Elversberg arbeiteten beide zusammen. Wanner kam damals, in seiner ersten Zweitliga-Spielzeit überhaupt, auf beeindruckende 28 Partien, in denen er sechs Tore und drei Vorlagen liefern konnte.

VfB Stuttgart an Bayern-Talent Wanner dran?

An dem Gedankenspiel um einen Wanner-Wechsel nach Bremen könnte es allerdings einen Haken geben. Zuletzt hieß es in der "Sport Bild", dass der FC Bayern zwar über eine erneute Ausleihe nachdenkt. Der neue Klub müsste nach Meinung der Bosse aber im internationalen Geschäft vertreten sein.

Auch daher war der deutsche U21-Nationalspieler in der abgelaufenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen worden. Im Team von Trainer Schmidt wurde er in sieben Conference-League-Partien eingesetzt, wodurch er noch einmal wichtige Erfahrung auf internationalem Parkett sammeln konnte. Werder verpasste als Tabellenachter das internationale Geschäft.

Zuletzt war Wanner von der "Sport Bild" mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden. Die Schwaben haben ihre Europa-League-Teilnahme zwar nicht über die Liga, dafür aber über den Gewinn des DFB-Pokals perfekt gemacht. Auch der "kicker" berichtet nun, dass der Youngster beim VfB zu einer Auswahl von mehreren Kandidaten zählt, die unter Beobachtung stehen.