Fix: "Wunschlösung" Steffen wird Werder-Trainer

Horst Steffen wird Werder-Trainer

Jetzt ist es offiziell: Horst Steffen wird zur Bundesliga-Saison 2025/26 Cheftrainer von Werder Bremen. Das bestätigte der Klub am Donnerstag. Der 56-Jährige übernimmt an der Weser von Ole Werner, den die Bremer zuvor trotz laufenden Vertrags bis 2026 entlassen hatten. Steffen war jüngst mit der SV Elversberg in der Relegation nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert.

Zwei Tage nach der Entlassung von Ole Werner hat Werder Bremen mit dem Erfolgscoach der SV Elversberg seinen Nachfolger präsentiert. Laut Klub-Mitteilung von Donnerstag hätten beide Vereine über "die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart." Auch zur Vertragsdauer machte der SV Werder keine Angabe.

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag gegen Heidenheim haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

Der 56-Jährige hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest bis in die 2. Liga geführt. Steffen gilt als Bessermacher und Förderer des Nachwuchses.

"Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten sieben Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet. Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung", sagte Bremens Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz: "Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen."

Werder Bremen: Steffen will Entwicklung fortsetzen

Werder habe sich "mit mehreren Leuten getroffen, ausgetauscht". "Im Endeffekt hatten wir noch zwei Kandidaten", Steffen sei dabei aber "die Wunschlösung" gewesen, sagte Fritz. Der langjährige Elversberger Trainer solle nun zunächst Urlaub machen. "Wir werden ihn nur im Notfall kontaktieren", versprach Fritz.

Werner war nach dessen Ankündigung, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern zu wollen, am Dienstag freigestellt worden. Für Steffen ist es die erste Trainerstation in der Fußball-Bundesliga.

"Als die Anfrage von Werder kam, war das zunächst eine große Anerkennung für mich und meine Arbeit. In den Gesprächen wurde mir von den Verantwortlichen sehr viel Wertschätzung entgegengebracht und aufgezeigt, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat", sagte er: "Dieser Austausch hat mich absolut überzeugt und ich habe mich sehr schnell für Werder entschieden. Bremen verfügt über eine gute Mannschaft, die Potential hat und sich in den letzten drei Jahren in der Bundesliga sehr gut entwickelt hat. Diese Entwicklung möchte ich gerne zusammen mit den Spielern fortsetzen."