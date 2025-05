Bericht: Wirtz sagte Bayern wegen Musiala ab

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz und Jamal Musiala spielen auf Vereinsebene auch künftig gegeneinander

Der FC Bayern hat laut "Süddeutscher Zeitung" sogar am Tag seiner Meisterfeier intensiv daran gearbeitet, Florian Wirtz von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Ohne Erfolg. Dem Blatt zufolge hat der Grund für Wirtz' Absage einen Namen: Jamal Musiala.

Wie die "SZ" berichtet, fand am 18. Mai ein geheimes Treffen zwischen einer Bayern-Abordnung und Florian Wirtz sowie dessen Vater Hans in einem Münchner Hotel statt. Demnach sprachen Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund mit dem Nationalspieler.

Die Klub-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sollen derweil Hans Wirtz die Vorzüge des FC Bayern erläutert haben.

Trotz aller Mühen des Rekordmeisters sagte Wirtz dem FC Bayern wenige Tage später ab. Laut "SZ" rief der Leverkusen-Star bei Kompany an, um den Belgier zu informieren, Vater Hans klingelte bei Eberl und Hoeneß durch.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Wirtz für einen Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool entschieden. Offen ist noch, wann der 22-Jährige auf die Insel rüber macht. Wirtz hat bei Bayer Leverkusen noch Vertrag bis 2027. Bayer soll eine Ablöse von 150 Millionen Euro aufgerufen haben.

FC Liverpool und Slot stechen Kompanys Bayern-Fußball aus

Der Artikel der "Süddeutschen" unterstreicht andere Berichte, in denen es heißt, Liverpool und Teammanager Arne Slot hätten im Werben um Wirtz die besseren Argumente vorgelegt.

Kompany soll laut "SZ" mit Wirtz ein einstündiges fußballtaktisches Vier-Augen-Gespräch geführt haben. Wirtz sagte allerdings ab, "weil er fürchtete, sich in einem Positionsgerangel mit Jamal Musiala aufzureiben", so der Bericht. Wie Wirtz spielt Musiala - Vertrag in München bis 2028 - am liebsten im zentralen offensiven Mittelfeld.

Slot habe Wirtz dagegen ein klares Konzept präsentiert, wie das Spiel der Reds um Wirtz herum aufgebaut werden soll.