Die DFB-PK mit Nagelsmann und Völler im Stream

IMAGO/Revierfoto

Nagelsmanns DFB-Auswahl spielt zunächst gegen Portugal

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das Halbfinale der Nations League gegen Portugal vor. Ehe es am Mittwoch (21:00 Uhr) in München zum Duell kommt, stellt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist am Freitagnachmittag (15:30 Uhr) auf der Pressekonferenz zugegen. sport.de zeigt die PK an dieser live im Stream.

Vier Top-Mannschaften kämpfen in der kommenden Woche um den Sieg in der Nations League. Mit dem Gütesiegel "absolute Weltklasse" hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler die drei Mannschaften, die sich neben Gastgeber Deutschland für die vierte Final-Four-Endrunde qualifiziert haben, im Vorfeld versehen. Nicht ohne Grund: Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) sind auch die Nationen, die sich bislang in die Siegerliste des noch jungen UEFA-Wettbewerbs eintragen konnten.

Zum Auftakt muss Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Portugal bestehen (Mittwoch, 21:00 Uhr). Tags darauf kämpfen Spanien und Frankreich ums zweite Finalticket. Der Tag der Entscheidung ist der 8. Juni, wenn das Spiel um Platz drei (15:00 Uhr) und das Finale (21:00 Uhr) stattfinden.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt es nun zunächst einmal darauf an, seine Mannschaft nach der kurzen Pause zwischen Bundesliga, DFB-Pokal und der Nations League auf die kommenden zwei Aufgaben einzustellen.

Im Vergleich zum Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien im März musste er die Auswahl großflächig umbauen: Gleich fünf Spieler - Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jamal Musiala und Tim Kleindienst - fehlen aus Verletzungsgründen.

Dafür stehen etliche Rückkehrer im 26-Mann-Aufgebot, darunter Torwart Marc-André ter Stegen oder Stürmer Niclas Füllkrug.