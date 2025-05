Zahlt der FC Schalke 04 eine Mega-Ablöse für Muslic?

IMAGO/Dave Rowntree/PPAUK

Wird wohl neuer Trainer des FC Schalke 04: Miron Muslic

Ein Nobody als neuer Cheftrainer: Übereinstimmenden Berichten zufolge wird Miron Muslic den FC Schalke 04 übernehmen. Unklarheit herrscht darüber, wie hoch die Ablösesumme für den aktuelle Coach des englischen Zweitliga-Absteigers Plymouth Argyle ist.

Der vereinsnahen "WAZ" zufolge zahlt der finanziell angeschlagene FC Schalke 04 eine hohe sechsstellige Summe für den 42 Jahre alten Österreicher, eine "üppige Summe" für Zweitliga-Verhältnisse, wie das Blatt einordnet.

Etwas weniger setzt der "kicker" an, in dessen Ausgabe am Freitag die Rede von einem mittleren sechsstelligen Betrag ist - mehrere Hunderttausend Euro Unterschied also, eine Menge Geld aus Schalker Perspektive.

So oder so: Miron Muslics Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 1,3 Millionen Euro muss Schalke demnach nicht bedienen. Es wird aber wohl ein Ablösespiel gegen Plymouth Argyle fällig, wo der neue Übungsleiter noch bis 2028 vertraglich gebunden ist. Auf Schalke soll Muslic einen Kontrakt bis 2027 erhalten.

Die "WAZ" schreibt zudem, dieser beinhaltet ebenfalls wieder eine Ausstiegsklausel "in Millionenhöhe".

Sollte Muslic den kriselnden Revierklub also wirklich wieder in die Erfolgsspur führen, droht das Szenario, dass sich andere Vereine um ihn bemühen könnten und Schalke machtlos wäre.

FC Schalke 04: So fiel die Wahl auf Miron Muslic

Wie es zu der überraschenden Trainerwahl der Königsblauen kam, enthüllt der Bericht ebenfalls.

Demnach habe Muslic sowohl beim neuen Sportvorstand Frank Baumann als auch bei Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder auf der Trainer-Wunschliste gestanden.

Drei Kandidaten sollen zuletzt noch im Rennen gewesen sein, darunter auch Lukas Kwasniok (zuletzt SC Paderborn). Der Zuschlag ging an Muslic, der noch keine einzige Trainerstation in Deutschland in seiner Vita stehen hat.

Immerhin: Mit Schalke hatte sich der neue Mann an der Seitenlinie offenbar schon vorab intensiv beschäftigt. In den Verhandlungen, die bereits seit über einem Monat laufen sollen, waren wohl unter anderem Top-Talente aus der Schalker U17 und U19 Thema.