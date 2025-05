Medien: Spektakuläre Sané-Kehrtwende bahnt sich an

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Bleibt Leroy Sané doch beim FC Bayern?

In den letzten Tagen und Wochen deutete sich ein Abgang von Leroy Sané vom FC Bayern mehr und mehr an. Plötzlich gibt es aber Gerüchte, nach denen es an der Säbener Straße zu einer kaum für möglich gehaltenen Kehrtwende kommen könnte.

Bleibt Leroy Sané doch beim FC Bayern? Ja, glaubt die "SZ", die am Donnerstag berichtete, der Flügelstürmer "dürfte" seinen Vertrag in München "demnächst verlängern".

Andernorts war zuletzt genau das Gegenteil behauptet worden. So berichtete "Sky" etwa von einem ergebnislosen Treffern zwischen Spieler- und Vereinsseite. Der britische "Telegraph" schrieb derweil von einem immer konkreter werdenden Interesse des FC Arsenal an Sané. Auch von einer verstrichenen Deadline der Münchner war mehrfach die Rede.

Hat der FC Bayern sein Angebot nachgebessert?

Die klaren Abschieds-Signale scheinen sich nun jedoch verzogen zu haben. Laut "SZ" aus gutem Grund: Die Münchner Zeitung schreibt, dass der FC Bayern sein Angebot an Sané offenbar doch noch einmal nachgebessert hat. Konkrete Zahlen dazu werden jedoch nicht genannt.

Eben jene Zahlen waren es, die die Zukunft des Spielers an der Säbener Straße infrage gestellt haben. Der FC Bayern hat Sané ein Angebot mir reduzierten Bezügen vorgelegt, das nicht den Vorstellungen des 29-Jährigen entsprach. Nachgebessert werden sollte ursprünglich nicht. Nun sieht es aber so aus, als wäre der Rekordmeister doch eingeknickt und hätte noch mal nachgelegt.

Profitiert Leroy Sané von der Wirtz-Absage?

Nicht bekannt ist, ob das neue Angebot etwas mit der Transfer-Absage von Florian Wirtz zu tun hat. Für den Noch-Leverkusener wäre ein beträchtlicher Teil des Budgets draufgegangen. Wirtz aber entschied sich übereinstimmenden Berichten zufolge zu einem Wechsel nach Liverpool. Sané könnte einer der Profiteure sein.

Der Vertrag des Flügelstürmers beim FC Bayern läuft am 30. Juni aus. Danach könnte er theoretisch ablösefrei wechseln. Das macht Sané für viele Klubs interessant. Er selbst sieht seine Zukunft aber offenbar weiter an der Isar. Ein Wunsch, der nun doch in Erfüllung gehen könnte.