Kader-Überraschung beim BVB enthüllt

IMAGO/Patrick Ahlborn

Darf wohl mit den BVB-Profis zur Klub-WM: Mathis Albert

Borussia Dortmund wird bei der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) auch auf mehrere Nachwuchskräfte setzen. Ein erst 16 Jahre altes Top-Talent hat seinen Platz im BVB-Kader etwas überraschend wohl schon sicher.

Dabei handelt es sich laut den vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" um den US-amerikanischen Außenstürmer Mathis Albert, der demnach mit dem großen BVB-Tross in seine Heimat reisen darf.

Der Teenager war erst im vergangenen Sommer von Los Angeles Galaxy zum BVB gewechselt. Dort absolvierte er seitdem insgesamt 30 Pflichtspiele für die U17, aber überwiegend auch bereits für die U19. Zehn Treffer und sechs Vorlagen stehen in seiner Statistik.

Dem in den USA geborenen Albert, der neben der amerikanischen auch die deutsche sowie die französische Staatsbürgerschaft besitzt, eilt nicht nur beim BVB, sondern auch in den Vereinigten Staaten bereits der Ruf voraus, ein absolutes Top-Talent zu sein. Bei der finanziell extrem lukrativen Klub-WM erhält er nun also voraussichtlich erstmals die Chance, sich auf der großen Profi-Bühne zu präsentieren.

Neben Albert wird Trainer Niko Kovacs Aufgebot für das Turnier wohl auch weitere BVB-Nachwuchskräfte beinhalten. Ousmane Diallo, Tyler Meiser und Samuele Inacio dürfen dem Bericht zufolge ebenfalls auf eine Nominierung hoffen. Das hatte vor rund einer Woche auch die "WAZ" vermeldet.

BVB: Mehrere Talente spiele für Klub-WM vor

Damals hieß es, die abschließende Entscheidung darüber, wer genau im Kader steht, hätten die BVB-Verantwortlichen noch nicht getroffen. Auch die Spieler selbst tappten noch im Dunklen.

Die "Ruhr Nachrichten" schreiben nun, in der am Montag startenden Vorbereitung auf die Klub-WM sollen einige Talente noch im Training unter Kovac vorspielen, um sich einen Platz im Aufgebot zu sichern.

Ob auch ein externer Neuzugang mit in die USA reist, steht derweil weiter in den Sternen. Bei Jobe Bellingham, der als Transferziel Nummer eins des BVB gilt, ist offenbar noch Geduld gefragt.