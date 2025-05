Bayern-Star fährt nicht mit zur Klub-WM - wegen Wechsel?

IMAGO/Ulmer

Bryan Zaragoza (2.v.l.) fährt wohl nicht mit dem FC Bayern zur Klub-WM

Der FC Bayern baut dieser Tage den Kader für die anstehende Klub-WM zusammen, die von Mitte Juni bis Mitte Juli in den USA stattfindet. Während einige Spieler extra früher von ihren Leihstationen zurückkehren, verzichten die Münchner wohl auf einen Spieler, der zuletzt an CA Osasuna verliehen war: Bryan Zaragoza. Möglicherweise auch deswegen, weil der Spanier vor einem Wechsel stehen könnte.

Vom 14. Juni bis zum 13. Juli findet in den USA die FIFA Klub-Weltmeisterschaft statt, aus Deutschland nehmen Borussia Dortmund und der FC Bayern teil. Beide Bundesligisten dürften derzeit darüber nachdenken, mit welchem Kader sie nach Übersee fliegen.

Die Münchner gaben dazu erst zuletzt bekannt, dass die beiden Teenager Adam Aznou und Maurice Krattenmacher, die in der abgelaufenen Saison an Real Valladolid und an den SSV Ulm verliehen waren, noch vor dem offiziellen Ablauf ihrer Leihe zurückkehren werden, um an der Klub-WM teilnehmen zu können.

Anders sieht es nach "Bild"-Informationen bei Bryan Zaragoza aus. Der spanische Offensivmann, der im letzten Sommer für ein Jahr an CA Osasuna verliehen wurde und dort dementsprechend noch bis Ende Juni unter Vertrag ist, ist offenbar kein Thema für das große Turnier. Diese Entscheidung sollen die Bayern-Verantwortlichen rund um Trainer Vincent Kompany getroffen haben.

Unter Kompany spielte Zaragoza bereits im Vorjahr keine Rolle, weshalb er dann auch verliehen wurde, nachdem er zuvor schon unter Kompany-Vorgänger Thomas Tuchel kaum ein Faktor war - obwohl er damals aufgrund einer damaligen Verletzungsmisere extra früher als geplant vom FC Granada geholt wurde.

Verlässt Bryan Zaragoza den FC Bayern zeitnah?

Umso mehr deutet sich nun an, wie klar die Zeichen auf Abschied stehen - Vertrag bis 2029 in München hin oder her. Die "Bild" spekuliert gar, dass die Nicht-Berücksichtigung für die Klub-WM, wo sich Zaragoza im Fall der Fälle noch einmal hätte ins Schaufenster stellen können, sogar damit zu tun haben könnte, dass ein Wechsel zu einem anderen Klub unmittelbar bevorsteht.

Gefordert sind demnach 18 Millionen Euro Ablöse, jene Summe, die Zaragoza die Münchner kostete. Interessenten soll es laut "Bild" genug geben für den 23-Jährigen, dem in Osasuna sechs Vorlagen und ein Tor gelangen. Konkret nennt das Boulevard-Blatt Real Betis und den FC Villarreal aus Spanien, auch aus Italien sollen Vereine die Fühler ausgestreckt haben.

Beim FC Bayern dürfte Zaragoza derweil keine Zukunft mehr haben.