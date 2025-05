Exklusiv: So erklärt Matthäus Wirtz' Wechsel-Entscheidung

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Florian Wirtz sagte dem FC Bayern ab und dem FC Liverpool zu

Die Entscheidung von Florian Wirtz ist gefallen: Für den FC Liverpool und die Premier League, gegen den FC Bayern und den Verbleib in der Bundesliga. Lothar Matthäus ist von dem Schritt durchaus überrascht. Der Rekord-Nationalspieler sieht aber auch Parallelen zu seiner eigenen Karriere.

"Solche Entscheidungen sind nie einfach", kommentierte Lothar Matthäus Wirtz' Absage an den FC Bayern im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Der Offensivstar von Bayer Leverkusen wechselt laut übereinstimmenden Berichten zum FC Liverpool. Offen ist noch, wann der Transfer über die Bühne geht - Bayer Leverkusen soll ein Preisschild von 150 Millionen eingepflockt haben.

"Auch ich hatte in meiner Karriere viele Angebote, gerade aus Italien, der damals stärksten Liga der Welt", zog Matthäus einen Vergleich. Der Weltmeister von 1990 war 1992 im Alter von 27 Jahren vom FC Bayern zu Inter Mailand in die Serie A gewechselt, damals das Nonplusultra in Europa.

"Irgendwann fühlt man sich eben reif, um in die stärkste Liga zu wechseln", sagte Matthäus, Wirtz' Entscheidung pro Liverpool habe ihn dennoch überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass Florian so früh diesen Wechsel macht. Aber er will eben raus aus seiner Komfortzone, die Bundesliga kennt er."

Wirtz habe sich "von den Möglichkeiten, die Liverpool bietet", überzeugen lassen, sagte Matthäus und zählte Trainer Arne Slot und das legendäre Stadion an der Anfield Road auf.

Matthäus riet Wirtz erst noch zum FC Bayern

Laut "Süddeutscher Zeitung" sagte Wirtz den Bayern auch wegen Jamal Musiala ab, der wie der Leverkusener im zentralen offensiven Mittelfeld zuhause ist. Wirtz befürchte, sich in einem Positionsgerangel mit Musiala aufzureiben, so das Blatt aus München.

Demnach gelang es Trainer Vincent Kompany bei einem Geheimtreffen in einem Münchner Hotel am 18. Mai (dem Tag von Bayerns Meisterfeier) nicht, Wirtz von einem taktischen Konzept mit beiden Offensiv-Stars zu überzeugen.

Matthäus hatte zuletzt noch Skepsis an einem Wirtz-Wechsel ins Ausland geäußert und zum FC Bayern geraten. "Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen", sagte er bei RTL/ntv und sport.de: "Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen."