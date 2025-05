Wechsel im DFB-Trainerteam

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Stefan Wessels ist als Torwart-Trainer wieder bei der A-Natioalmannschaft dabei

Im Trainerteam von Julian Nagelsmann gibt es vor dem Final-Turnier der Nations League noch eine Änderung. Als zweiter Torwart-Trainer ersetzt der frühere Bayern-Schlussmann Stefan Wessels den bisherigen Assistenten Michael Fuchs bei der Fußball-Nationalmannschaft.

Für den 46 Jahre alten Wessels ist der Job bei der A-Auswahl keine Premiere. Vor der Heim-EM im vergangenen Sommer war er auch schon für einige Tage bei der Turniervorbereitung dabei.

Grund für den Personalwechsel ist, dass sich Fuchs komplett um seine Aufgabe beim Frauen-Team vor der EM in diesem Sommer in der Schweiz kümmern soll. Erster Torwarttrainer beim Männerteam und damit hauptverantwortlich für die Übungseinheiten von Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann und Alexander Nübel ist Andreas Kronenberg.

"Es ist eine großartige Chance, mit den besten Torhütern Deutschlands arbeiten zu dürfen. Ich habe im vergangenen Jahr schon ein wenig bei der Nationalmannschaft EM-Luft schnuppern dürfen. Das hat Lust auf viel mehr gemacht", sagte Wessels.

DFB-Team startet mit öffentlichem Training

Die DFB-Elf startet in Herzogenaurach mit einem öffentlichen Training vor rund 4000 Fans in die Vorbereitung für das Final Four des UEFA-Wettbewerbs.

Am Mittwoch (21:00 Uhr/ZDF) steht das Halbfinale in München gegen Portugal an. Endspieltag ist der folgende Sonntag mit Frankreich und Spanien als möglichen Gegnern.

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Nach dem Miniturnier wird es einen weiteren Wechsel im Nagelsmann-Team geben. Sandro Wagner wechselt vom DFB als künftiger Cheftrainer zum Bundesligisten FC Augsburg. Dafür übernimmt Benjamin Hübner von der TSG Hoffenheim die Rolle als erster Assistent des Bundestrainers.