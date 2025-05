Bayer diskutiert angeblich über 95-Millionen-Mann

IMAGO/Foto Olimpik

Wusste bei Real Betis zu überzeugen: United-Leihspieler Antony

Der in diesem Sommer wohl bevorstehende Abgang von Florian Wirtz hinterlässt bei Bayer Leverkusen nicht nur eine klaffende Lücke im Offensivspiel. Er würde auch neue finanzielle Möglichkeiten für Neuzugänge eröffnen. Daher werden längst auch bekannte Namen als mögliche Nachfolger des Nationalspielers in Erwägung gezogen.

Bei Vizemeister Bayer Leverkusen wird intern über eine mögliche Verpflichtung des Brasilianers Antony diskutiert, weiß der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe zu berichten. Der sich anbahnende Wechsel von Florian Wirtz, der Berichten zufolge bis zu 150 Millionen Euro Ablösesumme einspielen könnte, veranlasst den Werksklub demnach dazu, sich auf dem Transfermarkt mit bislang unrealistischen Kandidaten zu befassen.

Antony war vor knapp drei Jahren für sage und schreibe 95 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt. Dort konnte der 25-Jährige allerdings nie wirklich Fuß fassen, sodass er im Januar zum spanischen Erstligisten Real Betis verliehen worden war.

Kaum in Spanien angekommen, avancierte der Flügelstürmer in Sevilla gleich zu den Leistungsträgern. 26 Partien bestritt er allein in der Rückrunde, 14 direkte Torbeteiligungen gelangen ihm. So war Antony auch maßgeblich an der Finalteilnahme von Real Betis in der Conference League beteiligt, wo man sich allerdings dem FC Chelsea (1:4) beugen musste. Zuletzt wurde Antony auch beim FC Bayern als mögliche Verstärkung für die neue Saison gehandelt.

Denkt Bayer Leverkusen auch über Garnacho nach?

Dass sich Bayer nun angeblich mit Antony beschäftigt, liegt laut "kicker" allein aufgrund der Verpflichtung von Erik ten Hag als neuen Cheftrainer nahe. Der Niederländer hatte den Angreifer einst bei Ajax Amsterdam zum Top-Spieler geformt, gemeinsam gingen sie 2022 nach Manchester. Dort wurde ten Hag allerdings im Oktober 2024 entlassen.

Konkrete Pläne, ob und wie man Antony im Sommer aus seinem bis 2027 gültigen Arbeitsvertrag in Manchester herauskaufen will, hat Bayer dem Bericht zufolge aber noch nicht geschmiedet. Derweil sollen auch andere große Namen auf der Kandidatenliste stehen: etwa Linksaußen Alejandro Garnacho, ebenfalls bei ManUnited angestellt.

Der 20-Jährige zähle laut "kicker" aber gleichwohl zu der Kategorie Spieler, die für die Leverkusener noch unerreichbar seien.