FC Bayern lässt weiteres Talent ziehen

IMAGO/Frank Scheuring

Paul Scholl verlässt den FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Innenverteidiger Paul Scholl vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert und den 18-Jährigen im Zuge dessen zu Zweitligist Karlsruher SC verliehen.

"Paul hat seit der U9 alle Jugendmannschaft bei uns durchlaufen und in der vergangenen Saison bei unseren Amateuren erste Erfahrung im Männerfußball gesammelt. Wir freuen uns über seine Vertragsverlängerung und sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung bei KSC. Wir werden ihn dort intensiv begleiten", sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und FC Bayern Campus.

Paul Scholl ist ein echtes Eigengewächs des deutschen Rekordmeisters. Bereits seit 2014 spielt das 1,93 Meter große Abwehr-Talent im Nachwuchs der Münchner.

In der abgelaufenen Saison 2024/25 kam er auf 16 Einsätze für die zweite Mannschaft des Vereins in der Regionalliga Bayern. Hinzu kamen neun Partien für die U19 des FC Bayern.

FC Bayern: KSC hat Kaufoption für Paul Scholl

Der KSC teilte mit, er habe sich eine Kaufoption für Scholl gesichert. "Paul ist ein spannendes Talent mit sehr guten Anlagen. Er bringt vieles mit, was wir auf der Innenverteidigerposition brauchen, sowohl fußballerisch als auch charakterlich. Insgesamt bringt er eine gute Basis mit, um unserem Kader mehr Breite in der Defensive zu verleihen", sagte Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann.

Er ergänzte mit Blick auf Scholl: "Als U19-Spieler konnte er bereits Erfahrung im Herrenbereich sammeln, was ihm helfen kann, sich schneller an die Intensität in der 2. Liga zu gewöhnen. Wir freuen uns, dass er sich für den KSC entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns gut entwickeln kann."

"Ich bin wirklich sehr happy, dass ich bei einem ambitionierten Verein wie dem KSC den nächsten Schritt in meiner Karriere gehe", sagte Scholl. "Der Trainer und die Verantwortlichen haben mir klar aufgezeigt, wie ich mich hier weiterentwickeln und dem Team so helfen kann. Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen kennenzulernen und dann auf dem Platz Gas zu geben. Ich freue mich auf eine aufregende und vor allem erfolgreiche Saison gemeinsam mit unseren Fans."

Zuletzt hatte der FC Bayern mit Frans Krätzig ein weiteres Top-Talent aus dem eigenen Nachwuchs ziehen lassen. Er schloss sich Red Bull Salzburg an. 3,5 Millionen Euro Ablöse flossen angeblich dafür nach München.