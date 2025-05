Gute Tel-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Tel könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Der FC Bayern darf offenbar auf ein für sich zufriedenstellendes Ende des Pokers um Mathys Tel hoffen. Alle Zeichen deuten daraufhin, dass der junge Stürmer seine Karriere in der kommenden Saison bei Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur fortsetzen wird.

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Im Poker um Mathys Tel zeichnet sich eine Lösung ab, die nicht nur den deutschen Rekordmeister, sondern auch den Spieler und dessen Leih-Klub aus Tottenham zufrieden stellen würde.

Das englische Portal "TBR Football" berichtet, dass Tel gerne bei den Spurs bleiben würde und sich in London rundum wohl fühlt - obwohl die Saison beim Europa-League-Sieger für den jungen Franzosen alles andere als optimal gelaufen ist.

Dem Bericht zufolge sind auch die Vereinsverantwortlichen von Tel begeistert. Obwohl der Münchner Leihspieler in 20 Pflichtspielen lediglich drei Tore erzielte, sollen die Londoner von seinem Potenzial voll überzeugt sein und an seinen Durchbruch glauben - wie es auch der FC Bayern tat, als man Tel im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro verpflichtete.

Spurs bieten FC Bayern satte Tel-Ablöse

Einem festen Transfer im Weg stehen nun allerdings noch die Ablöseverhandlungen zwischen den beiden Vereinen. "TBR Football" zufolge ist Tottenham durchaus bereit, eine angemessene Summe zu bieten. Die Rede ist von 33,5 Millionen Pfund (ca. 40 Millionen Euro) inklusive Boni. Verankert ist im Leihvertrag mit dem FC Bayern eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Pfund (ca. 60 Millionen Euro).

Der FC Bayern müsste den Spurs also ein Stück weit entgegenkommen, würde unter dem Strich aber dennoch ein sattes Plus verbuchen, wenn der Deal tatsächlich zu Tottenhams Wunschpreis über die Bühne gehen sollte.

Letzte Zweifel an einem Tottenham-Verbleib soll Tel bei sich nach dem Triumph in der Europa League ausgeräumt haben. Durch den Sieg schaffte der Londoner Klub den Sprung in die Champions League. Genau dort will sich der 20-Jährige in der kommenden Saison beweisen. Viel spricht dafür, dass er das im Spurs-Trikot machen kann.