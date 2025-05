Medien: Klare Tendenz bei Eintracht-Star Koch

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Verlängert Robin Koch bei Eintracht Frankfurt?

Im Sommer 2023 lockte Eintracht Frankfurt Robin Koch auf Leihbasis von Leeds United nach Hessen. Ein Jahr später wechselte der Verteidiger fest in die Mainmetropole - ein Glücksgriff für die SGE und Koch, der schnell zum Leistungsträger avancierte. Kein Wunder also, dass der 28-Jährige das Interesse der Konkurrenz auf sich gezogen haben soll: Unter anderem sollen der BVB und Bayer Leverkusen die Fühler ausgestreckt haben. Nun hat der DFB-Star angeblich eine klare Tendenz, wie es weitergehen soll.

Borussia Dortmund, RB Leipzig und vor allem Bayer Leverkusen sollen laut Medienberichten Interesse an Robin Koch von Eintracht Frankfurt zeigen. Glaubt man der "Bild", strebt Koch aktuell allerdings keinen Wechsel an. Stattdessen soll der Innenverteidiger wohl einen neuen Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber unterschreiben.

"Sehr viel" spreche für einen Verbleib Kochs bei der Eintracht, berichtet die "Bild".

Im Umfeld des Klubs soll man demnach mittlerweile davon ausgehen, dass Koch bleibt und seinen derzeit bis Ende Juni 2027 datierten Kontrakt (wohl bis 2029) verlängert. Eine finale Zusage stehe jedoch noch aus, heißt es.

Neuer Vertrag bei Eintracht Frankfurt angeblich ohne Ausstiegsklausel

Die Zeitung bestätigt zudem, dass man in Leverkusen in Koch einen potenziellen Nachfolger für Jonathan Tah sieht, der sich dem FC Bayern angeschlossen hat. Angeblich soll die Werkself den Nationalspieler mit einem Grundgehalt von rund sechs Millionen Euro locken. Ein Wechsel soll möglich sein, da der aktuelle Kontrakt von Koch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro beinhalten soll.

Übrigens: Bei einer Verlängerung in Frankfurt soll Koch ebenfalls stattlich kassieren, mit mehr als 3,5 Millionen Euro allerdings deutlich weniger als bei Bayer verdienen. "Bild" berichtet jedoch zudem von verbesserten Bonuszahlungen und einem Handgeld, durch das der neue Vertrag über keine Ausstiegsklausel verfügen soll.

Unlängst kommentierte auch SGE-Sportchef Markus Krösche die Causa gegenüber der "Bild". "Wir wollen mit Robin verlängern, langfristig. Und wir sind in Gesprächen. Dass Geld dabei auch eine Rolle spielt, kann sich ja jeder vorstellen", wurde der Eintracht-Macher zitiert.