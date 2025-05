Nagelsmann über Rüdiger: "Das Limit ist erreicht"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann (r.) fand sehr klare Worte

Klare Ansage an Antonio Rüdiger! Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem derzeit verletzten Abwehrchef des DFB-Teams noch einmal deutlich ins Gewissen geredet. Im Fokus: Rüdigers jüngster Ausraster im spanischen Pokalfinale, der ihm eine Sperre von sechs Ligaspielen einbrachte.

"Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen", sagte DFB-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag im Nationalmannschafts-Quartier in Herzogenaurach auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des Halbfinales des Final Four der Nations League gegen Portugal (04. Juni, 21:00 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker).

Bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung seines Klubs Real Madrid im Finale des spanischen Pokals gegen den FC Barcelona waren Rüdiger Ende April die Nerven vollkommen durchgegangen.

Der Abwehrspieler von Real warf von der Ersatzbank einen Gegenstand in Richtung Schiedsrichter, sah dafür die Rote Karte und beleidigte den Unparteiischen daraufhin in übelster Art und Weise auf Deutsch. Mehrere Mitspieler und Team-Offizielle mussten ihn zurückhalten.

"Er weiß, dass es falsch war. Irgendwann muss man ihm die Chance geben, es besser zu machen. In dieser Phase befinden wir uns jetzt", bezog Nagelsmannn weiter Stellung. Rüdiger fehlt dem Team nach einer Knieoperation.

Rüdiger selbst hatte sich bereits am Tag nach seinem Blackout für sein skandalöses Verhalten entschuldigt. "Für mein Verhalten gestern Abend gibt es definitiv keine Entschuldigung. Es tut mir sehr leid!", schrieb er auf Instagram.

Dennoch forderten einige Experten, dass der DFB Konsequenzen zieht und Rüdiger nicht beruft. Der Verband beließ es allerdings bei einer deutlichen verbalen Rüge. Wenig später wurde bekannt, dass eine Knie-OP Rüdiger außer Gefecht setzt, eine Nominierung blieb daher ohnehin aus.