Perfekt! FC Liverpool holt Bayer-Star

IMAGO/Marco Bader

Jeremie Frimping (M.) verlässt Bayer Leverkusen

Der erste Mega-Wechsel eines Stars von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ist in trockenen Tüchern: Jeremie Frimpong schließt sich dem englischen Meister an. Das gaben die Reds am Freitag bekannt.

Dass Bayer Leverkusen seinen Superstar Florian Wirtz an den FC Liverpool verlieren wird, zeichnet sich seit Tagen ab, bereits fix ist hingegen, dass Jeremie Frimpong die Werkself in Richtung LFC verlässt. Laut Bayer machte eine Ausstiegsklausel den Transfer möglich.

Den Deal bestätigten die Klubs am Freitag. Der 24-Jährige habe einen "langfristigen Vertrag" unterzeichnet, heißt es. Die "Daily Mail" schreibt von einem Kontrakt übe fünf Jahre.

"Es lief ganz einfach. Liverpool kam und sagte, sie hätten Interesse, und für mich war das natürlich ein Kinderspiel", erklärte der niederländische Nationalspieler, dass es für ihn keine schwere Entscheidung war, sich dem Klub von der Anfield Road anzuschließen.

Und weiter: "Liverpool-Fans, ich werde alles geben, meine Energie, meinen Arbeitseifer, und hoffentlich können wir gemeinsam gewinnen, gemeinsam feiern und alles zusammenbringen."

Bayer Leverkusen kassiert angeblich satte Ablöse

Frimpong war im Januar 2021 vom schottischen Topklub FC Celtic nach Leverkusen gewechselt. Bei den Rheinländern, die 2024 das Double holten, zählte er zu den absoluten Leistungsträgern. Und erzielte 23 Tore in 133 Bundesliga-Spielen.

Der Abgang trifft Leverkusen durchaus hart. Vor Frimpong war schon Coach Xabi Alonso zu Real Madrid gewechselt, Kapitän Jonathan Tah hatte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und sich dem FC Bayern angeschlossen, Superstar Florian Wirtz wird zudem ebenfalls sehr heiß beim FC Liverpool gehandelt.

Immerhin füllen sich die Kassen des Bundesligisten rasant. Für Frimpong zahlt Liverpool laut der "Daily Mail" rund 35 Millionen Euro. Für Wirtz werden angeblich sogar 150 Millionen Euro fällig.

Bayer hatte für Frimpong 2021 wohl etwa elf Millionen Euro auf den Tisch gelegt.