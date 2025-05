Bittere Kim-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Renate Feil/M.i.S.

Muss der FC Bayern länger ohne Min-jae Kim auskommen?

Min-jae Kim vom FC Bayern kämpfte sich trotz Problemen mit der Achillessehne über weite Teile durch die abgelaufene Spielzeit. Ein Bericht deutet nun an, dass der Südkoreaner einen Preis für sein Durchhaltevermögen zahlen muss.

In den letzten drei Saisonspielen musste der FC Bayern auf Min-jae Kim verzichten, den Gewinn der Meisterschaft konnte das Fehlen des Innenverteidigers jedoch nicht mehr infrage stellen. Allerdings soll man in München darauf gehofft haben, dass man mit Kim für die anstehende Klub-WM in den USA (ab 15. Juni) planen kann. Dies soll angeblich nicht so sein.

"football-asian.com" zitiert Worte von Mauro Alves, der demnach Kims Belange vertritt. Gegenüber "Footballist" aus Südkorea soll Alves erklärt haben, dass sich Kim bereits seit dem Oktober 2023 mit Achillessehnenproblemen im linken Knöchel herumplagt. Die Schmerzen sollen angeblich gewaltig ausfallen und auf einer Skala bis zehn bei etwa "sieben bis acht" liegen.

"Die Schmerzen waren morgens am schlimmsten. Beim Training oder bei Spielen half ihm das Adrenalin, durchzuhalten", so Alves. "Aber in entscheidenden Momenten Anfang des Jahres war seine Beweglichkeit so eingeschränkt, dass er weder richtig sprinten noch springen konnte."

Auffallend: Zu Beginn des Jahres 2025 zeigte Kim einige schwache Spiele und musste reichlich Kritik einstecken. Damals bestätigte der FC Bayern, dass der 28-Jährige nicht vollkommen fit sei.

FC Bayern bei Klub-WM ohne Kim?

Inzwischen machen sich die Beschwerden wohl noch ärger bemerkbar. Kim sei nicht mehr in der Lage zu trainieren und werde wohl mindestens fünf Wochen pausieren müssen, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Teilnahme an der Klub-WM sei daher zumindest während der frühen Phase des Turniers "höchst unwahrscheinlich".

Ohnehin mutmaßt "football-asian.com", dass Kim seine "selbstlose" Vorsaison auf die Füße fallen könnte. Dabei führt das Portal Berichte an, denen zufolge man beim FC Bayern in Betracht zieht, Kim zu verkaufen.