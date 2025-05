Fix! Traditionsklub schnappt sich BVB-Talent

IMAGO/Maximilian Koch

Niklas Jessen (r.) hat dem BVB den Rücken gekehrt

Trotz größerer Verletzungsprobleme absolvierte Leon Jessen 2024/25 20 Pflichtspiele für Borussia Dortmund II in der 3. Liga. Den Abstieg des BVB II konnte der Außenverteidiger nicht verhindern, da er es allerdings sogar einmal in den Bundesliga-Kader schaffte, dürfte Jessen persönlich die Spielzeit durchaus als Erfolg werten. Nun setzt der 21-Jährige seine Karriere allerdings abseits Dortmunds beim MSV Duisburg fort.

Leon Jessen hat dem BVB den Rücken gekehrt und sich dem MSV Duisburg in der Regionalliga West angeschlossen. Mit den Zebras wird Jessen in der kommenden Saison in der 3. Liga an den Start gehen. Der Liga, aus der er mit dem BVB II jüngst abgestiegen ist.

"Der MSV Duisburg hat eine riesige Ausstrahlung, die Spielphilosophie des Klubs und des Trainers passen zu mir und die Trainingsbedingungen in Meiderich sind top. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft und den Fans!", kommentiert Jessen auf "msv-duisburg.de" seinen Schritt.

2024/25 haben die Duisburger die West-Staffel der Regionalliga deutlich für sich entschieden und sich so die Rückkehr in Liga drei gesichert. Die Ambitionen des langjährigen Bundesligisten sind allerdings noch höhere.

Neuzugang vom BVB soll Konkurrenzkampf beim MSV Duisburg anheizen

Duisburgs Sportlicher Leiter Chris Schmoldt spricht von "sehr unkomplizierten und lockeren Gesprächen mit" Jessen und ergänzt: "Er ist noch ein junger Spieler, hat aber schon einige wertvolle Erfahrungen gesammelt. Vor allem in der abgelaufenen Drittliga-Saison hat er sich als dynamischer und aggressiver Rechtsverteidiger gezeigt, der auch unter Gegnerdruck immer spielerische Lösungen findet. Niklas hat keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere bei einem Traditionsverein wie uns gehen möchte. Wir dürfen uns auf einen jungen Spieler freuen, der richtig Bock auf den MSV hat."

MSV-Coach Dietmar Hirsch erhofft sich vom Neuzugang, dass er "den Konkurrenzkampf auf der rechten Seite anheizen" wird.