Bericht: Xabi Alonso zählt Reals Megastars an

Real Madrids Superstars: Vini Junior, Kylian Mbappé und Rodrygo

Xabi Alonso kommt zwar mit dem Double-Gewinn mit Bayer Leverkusen aus der Saison 2023/24 im Gepäck, gemessen an den Ansprüchen von Real Madrid ist der neue Coach der Königlichen allerdings eher ein unbeschriebenes Blatt. Angst vor großen Namen hat der Ex-Spieler der Weißen allerdings angeblich nicht.

Xabi Alonso sei von Bayer Leverkusen an die Seitenlinie des Starensembles von Real Madrid gewechselt, um "seine Regeln mit eiserner Faust durchzusetzen", will "Don Balon" erfahren haben.

Demnach hat der Spanier bereits einen Umstand ausgemacht, der ihm alles andere als gefallen soll und der ausgerechnet auf das Konto der absoluten Megastars gehen soll: die Arbeit gegen den Ball.

Diese soll Alonso vor allem bei Kylian Mbappé, Rodrygo und Vinicius Junior monieren, heißt es. Der 43-Jährige soll das Trio dem Bericht zufolge sogar bereits gewarnt haben, dass die Zeit der Privilegien vorbei ist. Ohne eine Top-Leistung in jede Richtung droht selbst den Weltklasse-Torjägern die Bank.

"Ich denke, es ist unsere Aufgabe, uns immer verbessern zu wollen"

Zusammen erzielten Rodrygo (13), Vini Junior (20) und Mbappé (42) 2024/25 wettbewerbsübergreifend satte 75 Tore. Eine Ausbeute, auf die Real Madrid eigentlich nicht verzichten kann. Allerdings ist das Trio nicht wirklich für seine Defensivarbeit bekannt - das will Alonso angeblich ändern.

Ob die Gerüchte um einen Knallhartkurs von Alonso zutreffen, darf natürlich hinterfragt werden. Bei seiner Vorstellung soll Alonso sich laut "Real Total" zumindest erheblich zahmer gegeben haben, die Forderung, jeder möge sein Spiel verbessern, lässt sich allerdings durchaus herauslesen: "Ich denke, es ist unsere Aufgabe, uns immer verbessern zu wollen – in jeder Facette. Ich will mit dem Klub den Austausch haben, wie wir besser werden können. Die Mannschaft ist sehr gut und ich habe Lust, mit ihr zu beginnen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Forderungen komme, sondern mit der Lust, mit der Mannschaft zu arbeiten – und der Lust, besser zu werden."