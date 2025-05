Vertragsdetail bei HSV-Star enthüllt

IMAGO/kolbert-press/Martin Agüera

Hat im April seinen Vertrag beim HSV verlängert: Jean-Luc Dompé

Flügelstürmer Jean-Luc Dompé zählte in der abgelaufenen Saison zu den Garanten beim Hamburger SV, um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu packen. Im Zuge seiner Vertragsverlängerung vor einigen Wochen wurde offenbar auch ein nicht unwichtiges Detail vereinbart.

Im neuen Arbeitsvertrag von HSV-Angreifer Jean-Luc Dompé ist nach Informationen von "Bild" eine Ausstiegsklausel verankert. Diese greift für den Fall, sollte der Bundesliga-Rückkehrer in der kommenden Saison nicht den Klassenerhalt schaffen.

Wie hoch die dann fällige Ablösesumme für interessierte Vereine ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027.

Klar ist: Mit einer solchen Ausstiegsklausel würde Dompé seine Ambitionen untermauern, auch mittelfristig Erstligafußball spielen zu wollen.

Dompé beim Hamburger SV einer der Schlüsselspieler

Jean-Luc Dompé zählte in der abgelaufenen Aufstiegssaison der Rothosen zu den Schlüsselspielern. In der 2. Bundesliga erzielte er in 32 Partien neun Tore und legte 14 Treffer für die Kollegen auf. Damit ist er hinter Marvin Wanitzek vom Karlsruher SC und Fisnik Asllani von der SV 07 Elversberg der drittbeste Scorer der Liga gewesen.

Der Linksaußen war im Sommer 2022 vom belgischen Klub Zulte Waregem an die Elbe gewechselt. Im Nachbarland spielte Dompé zuvor auch für KAA Gent, Standard Lüttich, KAS Eupen und VV St. Truiden. In Frankreich stand der Angreifer zudem auf Leihbasis für Amiens SC auf dem Platz.

Beim HSV zählte er gleich in seiner ersten Saison zu den Leistungsträgern. In der Spielzeit 2022/23 stand er 27 Mal auf dem Rasen (drei Tore, elf Vorlagen), in der darauf folgenden lieferte er drei Tore und sieben Assists in 28 Partien. Insgesamt kommt Dompé auf 92 Pflichtspiele für den Hamburger SV, in denen ihm 48 direkte Torbeteiligungen gelangen.