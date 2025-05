AC Mailand fällt Entscheidung um Rafael Leao

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Soll wohl doch in Mailand bleiben: Bayern-Flirt Rafael Leao

Rafael Leao zählt Medienberichten zufolge zu den Transferoptionen des FC Bayern, zuletzt schien ein Abschied des Portugiesen von der AC Mailand durchaus realistisch. Nun hat man beim Renommierklub offenbar eine Entscheidung über Leaos Zukunft getroffen.

Bayern-Flirt Rafael Leao steht nicht länger zum Verkauf. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport" am Samstagmorgen. Nicht nur das: Bei der AC Mailand soll der Angreifer künftig sogar eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Zuletzt hatte es beim "Corriere dello Sport" noch geheißen, dass die Rossoneri durchaus über einen Verkauf des 25-Jährigen nachdenken. Den Anfangspreis setzt Milan demnach zunächst auf 130 Millionen Euro - trotz der vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro. Denkbar sei sogar, dass man die Ablösesumme im Verlauf möglicher Verhandlungen mit anderen Klubs weiter nach unten korrigieren könnte.

Am Freitag soll dazu eigens ein Treffen zwischen dem Management des Spielers und den Klub-Verantwortlichen organisiert worden sein.

Der Stürmer-Star war zuletzt von "Sky" beim FC Bayern als einer der Transfer-Kandidaten ins Spiel gebracht worden. Die Münchner schauen sich dem Vernehmen nach derzeit nach Optionen für die offensive Außenbahn um. Kingsley Coman und Serge Gnabry gelten seit Längerem schon als Wechselkandidaten, auch die Zukunft von Leroy Sané ist weiter unsicher.

Allegri setzt offenbar alles auf die Leao-Karte

Grund für die Kehrtwende in Mailand ist laut "Gazzetta dello Sport" vor allem einer: Massimiliano Allegri. Der 57-Jährige wurde am Freitag offiziell als neuer Trainer der AC Mailand präsentiert. Es ist bereits seine zweite Amtszeit in der Modestadt.

Allegri habe dem Bericht zufolge intern klar gemacht, dass er Leao als die zentrale Figur im Angriffsspiel erachtet.

In der abgelaufenen Serie-A-Saison war Rafael Leao wie viele seiner Mitspieler allerdings oftmals unter seinen Möglichkeiten geblieben, wenngleich sich 18 direkte Torbeteiligungen in 34 Partien durchaus ansehnlich lesen. Unter Ex-Trainer Sergio Conceicao hatte er seinen Stammplatz im Saisonendspurt verloren.