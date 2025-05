Neuer Schalke-Boss erklärt Muslic-Verpflichtung

IMAGO/Dave Rowntree/PPAUK

Wird mit einem Zweijahresvertrag beim FC Schalke 04 ausgestattet: Miron Muslic

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Miron Muslic wird die Geschicke des Fußball-Zweitligisten zur neuen Saison übernehmen. Das gab der Revierklub am Samstagvormittag bekannt. Der neue Sportvorstand Frank Baumann erklärte, warum die Wahl auf den hierzulande eher unbekannten Coach fiel.

Vorausgegangen war bei den Knappen laut Mitteilung ein "sorgfältiger Auswahlprozess". Um Muslic unter Vertrag nehmen zu können, standen zunächst Verhandlungen mit dessen bisherigen Arbeitgeber Plympouth Argyle an.

Schalke muss eine Ablösesumme für den neuen Coach zahlen, über die genauen Modalitäten machte der Klub am Samstag keine Angaben. Laut Medienberichten wird eine sechsstellige Summe fällig.

Die Verpflichtung des Österreichers, der in Bosnien-Herzegowina geboren ist, hatte beim englischen Zweitliga-Absteiger durchaus für Ärger gesorgt. Der Klub hatte unter der Woche mitteilen lassen, man habe seinem Trainer "widerwillig" erlaubt, die Gespräche mit einem Klub aus der 2. Bundesliga aufzunehmen. Man sei "frustriert" über die Entscheidung Muslics, "da wir klare Strukturen, Prozesse und Personal eingeführt haben, um Miron und seinen Trainerstab zu unterstützen" und den direkten Wiederaufstieg in die zweite Liga anzupeilen, schrieb Plymouth Argyle.

Baumann: Muslic überzeugt mit "Fach- und Vermittlungskompetenz"

Frank Baumann, ab 1. Juni neuer Sportvorstand beim FC Schalke 04, freut sich unterdessen über die Verpflichtung des neuen Trainers.

"Für unsere Auswahl haben wir ein genaues Suchprofil definiert und anschließend in einem größeren Team einen detaillierten Rechercheprozess durchgeführt. Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen", so der ehemalige Bremer: "Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer."

Muslic habe mit seiner "Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt", so Baumann außerdem: "Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift."

Der neue Schalke-Coach ließ in der offiziellen Mitteilung derweil zunächst versöhnliche Töne in Richtung seines Ex-Klubs anklingen: "Mein Dank gilt zunächst Plymouth Argyle. Sie haben es mir ermöglicht, Gespräche mit dem FC Schalke 04 aufzunehmen." Nun wolle er den mit den Schalke-Bossen vereinbarten Plan "gemeinsam umsetzen", um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen.

Der hierzulande eher unbekannte Fußballlehrer war erst im vergangenen Januar zu Plymouth Argyle gekommen, wo er noch bis 2028 unter Vertrag stand. Zuvor hatte er bei Cercle Brügge, beim SV Ried und beim Floridsdorfer AC gearbeitet. Auf Schalke folgt er auf den Niederländer Kees van Wonderen. Der 56-Jährige hatte bereits zwei Spieltage vor dem Ende der abgelaufenen Saison, die Schalke auf dem historisch schlechten Rang 14 beendete, gehen müssen.