Cora Zicai muss um EM-Teilnahme bangen

IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Zicai droht das EM-Aus

Offensivspielerin Cora Zicai muss wegen einer muskulären Verletzung um ihre Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bangen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mitteilte, sei die 20-Jährige vorzeitig vom Nationalteam abgereist und werde "zur weiteren Behandlung" nach Freiburg zurückkehren. "Eine mögliche EM-Teilnahme ist vom weiteren Heilungsverlauf abhängig", sagte Bundestrainer Christian Wück.

Am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) im letzten Nations-League-Spiel in Wien gegen Österreich wird das Top-Talent definitiv fehlen. Wück verzichtete auf eine Nachnominierung. Zicai verpasste bereits das 4:0 gegen die Niederlande am Freitagabend in Bremen, der DFB hatte dies noch mit "muskulären Beschwerden" begründet.

Zicai hat in drei Länderspielen zwei Tore erzielt und hofft, dank ihrer starken Leistungen auf den EM-Zug aufzuspringen. Wück nominiert seinen Kader am 12. Juni. In der kommenden Saison wird die Flügelspielerin nicht mehr für den SC Freiburg, sondern für den VfL Wolfsburg auflaufen.