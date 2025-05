Ten Hag will Chefcoach in Trainerstab holen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Erik ten Hag ist neuer Cheftrainer bei Bayer Leverkusen

Wenige Tage nach seiner offiziellen Vorstellung als neuer Cheftrainer von Bayer Leverkusen sucht Erik ten Hag nach einem geeignetem Assistenten. Dabei soll auch ein aktuell als Chefcoach arbeitender Fußballlehrer ins Visier gerückt sein.

Gibt Andries Ulderink seinen Posten als Cheftrainer des belgischen Erstligisten Royal Antwerp auf, um unter Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen als Assistent zu arbeiten? Geht es nach einem Bericht von "De Telegraaf" besteht diese Option zumindest für den 55-Jährigen.

Ulderink, wie ten Hag Niederländer, hatte im vergangenen März in Antwerpen übernommen, nachdem die Zusammenarbeit mit dem Belgier Jonas De Roeck beendet wurde. Damals hatte er lediglich einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Laut "De Telegraaf" ist man in Antwerpen mit der Arbeit des Fußballlehrers zufrieden, gerne würde man gemeinsam in die nächste Saison gehen. In der Liga belegte er mit Royal Antwerp den fünften Platz, anschließend verlor das Team das Playoff-Spiel am Donnerstag gegen Sporting Charleroi um den Einzug ins internationale Geschäft.

Statt in Antwerpen oder Leverkusen könnte es dem Bericht zufolge für Ulderink auch in Südafrika weitergehen. Dort soll Cape Town City Interesse bekundet haben, heißt es.

Ten Hag in Gesprächen über Trainerstab-Zusammensetzung

Wie die "Bild" unterdessen berichtet, ist beim deutschen Vizemeister noch offen, wie viele Assistenten dem neuen Übungsleiter an die Seite gestellt werden. Möglich wäre etwa, dass ten Hag zwei oder sogar gleich drei Co-Trainer bekommt.

Auf der Antritts-Pressekonferenz bestätigte der neue Trainer, dass er mit den Verantwortlichen des Werksklubs Gespräche über die Zusammensetzung seines Trainerstabs geführt habe. "Wir müssen noch weitere Gespräche führen. Wir haben vereinbart, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen bei dieser Thematik weiter ins Detail gehen und dann unsere Entscheidungen treffen werden", so der Niederländer, der im Oktober 2024 bei Manchester United entlassen worden war.