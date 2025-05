1. FC Köln wohl vor brisantem Transfer-Coup

IMAGO/Moritz Mueller

Isak Johannesson (2. v. r.) wird Fortuna Düsseldorf verlassen

Mit Ragnar Ache hat der 1. FC Köln nach der Bundesliga-Rückkehr bereits einen ersten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht ein zweiter Transfer bereits unmittelbar bevor. Mit Isak Johannesson kommt offenbar eine Verstärkung von Rhein-Rivale Fortuna Düsseldorf.

"Ich liebe diesen Verein, aber man weiß nie, was morgen kommt. Ich weiß nicht, ob das mein letztes Spiel für Fortuna war. Es ist meine Entscheidung, aber wir alle wissen, wie es im Fußball läuft. Man will immer das nächste Level erreichen", hatte Isak Johannesson noch vor einigen Wochen über einen möglichen Abschied von Fortuna Düsseldorf gesagt.

Der Leistungsträger des Zweitligisten verfügt in der Landeshauptstadt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5,5 Millionen Euro, die laut "Bild" am Samstagabend um 23:59 Uhr ausläuft. Der Boulevardzeitung zufolge macht sich der 1. FC Köln diese nun zunutze. Nur noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift stehe aus, heißt es. Auch "Sky" berichtet von dem bevorstehenden Transfer-Hammer.

Fortuna Düsseldorf verzeichnet Millionen-Gewinn

Die Fortuna sei über den bevorstehenden Wechsel des Publikumsliebling bereits informiert, so "Bild". Mit elf Toren und sechs Vorlagen gehörte der Nationalspieler Islands in der vergangenen Saison zu den besten Spielern des deutschen Unterhauses. Obwohl er mehrfach betonte, am liebsten mit Düsseldorf in der Bundesliga auflaufen zu wollen, folgt nun der Wechsel - ausgerechnet zum Erzrivalen vom Rhein.

Das Arbeitspapier des 22-Jährigen in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist eigentlich noch langfristig bis 2029 datiert. Nach einer einjährigen Leihe vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen hatte Fortuna Düsseldorf Johannesson im Sommer 2024 fest verpflichtet. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei zwei Millionen Euro gelegen haben.

Schon in seiner ersten Saison in Düsseldorf hatte der Mittelfeldspieler mit sieben Treffer und zehn Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht.