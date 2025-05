FC Bayern dank Olise im Poker um Wirtz-Ersatz vorne?

IMAGO/John Patrick Fletcher

FC Bayern hat Eberechi Eze (m.) von Crystal Palace auf der Liste

Florian Wirtz wird nicht zum FC Bayern wechseln, stattdessen wird es den Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen wohl zum FC Liverpool in die Premier League ziehen. Nach der Absage des Wunschspielers suchen die Münchner nach einer anderen Offensiv-Verstärkungen. Bei einem englischen Nationalspieler könnte man dank Michael Olise die Nase vorn haben.

Dass der FC Bayern an einer Verpflichtung von Eberechi Eze von Crystal Palace interessiert ist, hatten zuletzt "Daily Mail" und der "Mirror" übereinstimmend vermeldet. Der Offensivspieler, der beim Klub aus der englischen Hauptstadt eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, darf die Eagles dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70 bis 80 Millionen Euro im Sommer verlassen.

An dem Nationalspieler der Three Lions sind allerdings auch einige Schwergewichte aus der Premier League interessiert. Zum Vorteil des deutschen Rekordmeisters könnte laut "Football Insider" offenbar die Personalie Michael Olise werden. Der Franzose war im vergangenen Jahr ebenfalls von Crystal Palace an die Säbener Straße gekommen.

FC Bayern: Eze steht "definitiv auf der Liste"

Beide Profis sind demnach sehr eng miteinander befreundet, kennen und verstehen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit im Londoner Süden auf und neben dem Platz bestens. Das Online-Portal spekuliert daher, dass Olise seinen Ex-Mitspieler von einem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt überzeugen könnte. Eze soll sich einen Transfer in die Bundesliga wohl durchaus vorstellen können.

Gerade Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany soll sich den 26-Jährigen als potentiellen Transfer-Kandidaten für die Abteilung Attacke wünschen, heißt es im Bericht von "Football Insider" weiter. Ein Wechsel des zehnfachen Nationalspielers, dem in der abgelaufenen Premier-League-Saison in 34 Partien acht Tore und acht Vorlagen gelangen, zum FC Bayern könnte "definitiv passieren".

Der FC Bayern habe "ein paar Ziele" für die Offensive im Kopf. Eze stehe "definitiv auf der Liste".