Gasperini bestätigt Abschied von Atalanta Bergamo

IMAGO/Mairo Cinquetti

Gian Piero Gasperini und Atalanta Bergamo gehen nach neun Jahren getrennte Wege

Erfolgscoach Gian Piero Gasperini und Atalanta Bergamo gehen nach neun Jahren getrennte Wege. Das teilte der Trainer, der mit dem italienischen Erstligisten 2024 im Finale gegen Bayer Leverkusen die Europa League gewonnen hatte, in einem Schreiben an die Fans mit, das von der Tageszeitung L'Eco di Bergamo veröffentlicht wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach wechselt Gasperini zu AS Rom.

"Ich verlasse Atalanta aus dem Bedürfnis nach neuen Impulsen, nach dem Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und nach einer neuen Begeisterung, die damit einhergeht", schrieb Gasperini,

In Rom soll Gasperini laut Medienangaben einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnen und die Nachfolge von Coach Claudio Ranieri antreten, der seine Karriere beendet hat. Das neue Abenteuer bei der Roma sei eine "sehr schwierige, aufregende Herausforderung, die mir viel Adrenalin gibt", schrieb er.

"Das Ende meiner Beziehung zu Atalanta wurde ausschließlich von mir entschieden, und der Klub und seine Manager können nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Ich habe einfach verstanden, dass es an der Zeit war, diesen Schritt zu gehen. Während der gesamten abgelaufenen Saison habe ich nur darüber nachgedacht, wie ich das Trikot der Nerazzurri auf dem bestmöglichen Platz verlassen kann. Und ich verlasse es als Tabellendritter und Champions-League-Teilnehmer", schrieb Gasperini.

Als möglicher Nachfolger Gasperinis ist Raffaele Palladino im Gespräch, der sich von Robin Gosens Klub AC Florenz getrennt hat. Laut Gazzetta dello Sport will Gasperini Gosens überreden, von Florenz zur AS Rom zu wechseln. Gosens hatte Gasperini als Coach während seiner Zeit bei Atalanta zwischen 2017 und 2022 gehabt.